-BAŞKAN ŞENER GÜVEN TAZELEDİ TRABZON (A.A) - 19.12.2010 - Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, bordo-mavili kulübün 61. genel kurulunda yeniden başkanlığa seçildi. 19 Mayıs Spor Salonu'nda yapılan ve 2 gün süren genel kurulun son gününde oy kullanma hakkı bulunan 6 bin 340 üyenin bin 792'si 12 sandıkta oy verdi. Şener, geçerli sayılan bin 658 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi. Bu arada, genel kurulda sonuçlar açıklandığı sırada başkan Şener ve yöneticilerinin çoğunluğunun salonda olmadığı gözlendi. Yeni yönetimin ilk toplantısını bu akşam Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde hemen gerçekleştirerek görev dağılımı yapacağı belirtildi. -ASİL VE YEDEK ÜYELER- Sadri Şener başkanlığındaki 15 kişilik yönetim kurulu asil listesinde şu isimler yer alıyor: Nevzat Şakar, Necmettin Aytekin, Hasan Yener, Coşkun Çebi, Mehmet Tunç, Recep Denizer, Emin Kahraman, Temel Tarık Kazancıoğlu, Temel Soyyiğit, Tuncay Bekiroğlu, Nevzat Aydın, Şener Pul, Yılmaz Büyükaydın, Raif Akar. Yeni yönetim kurulu asil listesindeki 10 üye yeni, 5 üye de eski isimlerden oluştu. Yedek: Atıf Ömürden Yavuz, Olcay Saral, Ali Benli, Burak Atalay, Hakan Tuncay, Ömer Kemerkaya, Kemal Emre Pirselimoğlu. -SADRİ ŞENER- 1951 yılında Trabzon'da doğan İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu Sadri Şener,Trabzonspor'da ilk olarak 1986 yılında yönetim kurulu üyeliğine seçildi ve 1988 yılına kadar bu görevi sürdürdü. 14 Mayıs 1989 tarihinde başkan yardımcılığı görevine seçilen Şener, 12 Ocak 1992 yılına kadar bu görevi yaptı. 12 Ocak 1992 tarihinde ilk kez kulüp başkanlığına seçilen ve 5 Eylül 1994 yılına kadar, bu görevi gerçekleştiren Sadri Şener, 15 yıl aradan sonra 9 Şubat 2008'de ikinci kez başkanlığa getirildi. 4 Temmuz 2009'da olağanüstü genel kurul ile listesini değiştirerek güven tazeleyen Şener, bu genel kurul ile 4. kez seçilerek 3 yıllık daha başkanlık yetkisi aldı.