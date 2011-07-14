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Spor

BAŞKAN SAVCIDAN BELGE İSTEDİ İSTANBUL (A.A)

14 Temmuz 2011 16:02

-BAŞKAN SAVCIDAN BELGE İSTEDİ İSTANBUL (A.A) - 14.07.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Ali Aydınlar, soruşturma savcısından belge istedi.  Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nden ayrılışı sırasında basın mensuplarının sorularını cevaplayan Aydınlar, soruşturmanın gidişatıyla ilgili bilgi aldığını belirterek, şunları söyledi: ''Savcı Bey'e soruşturmayla ilgili bilgi ve belge verip veremeyeceğini sordum. Henüz soruşturma devam ettiği ve gizli olduğu için belge veremeyeceğini söyledi. Soruşturma tamamlandıktan sonra bizimle paylaşabileceklerini söylediler. Biz önümüze bir termin (belirlenmiş zaman, randevu) koyduk. Farklı gelişmeler olursa yeniden değerlendireceğiz. Bizim verdiğimiz karar, yönetim kurulu kararıdır. Sürekli toplantı halindeyiz. Aldığımız kararları revize edilebilir. Sonuçta bu kararlar Allah'ın emri değildir. En doğru kararı vermeye çalışıyoruz.'' Bir gazetecinin, TFF'nin Muhasebe Müdürü'nün de gözaltında olduğunun iddia edildiğini hatırlatması üzerine Aydınlar, ''Hayır ifadesine başvuruldu, serbest bırakıldı'' dedi.  ''İtiraflar olduğu yönünde iddialar var. Sizin karar vermenizi çabuklaştıracak mı'' şeklindeki soruya da Aydınlar, ''Bizim karar vermemizi gerektirecek bir durum ortaya çıkarsa karar veririz. Karar vermekten kaçınmayız. Salt ve doğru karar vermeye çalışıyoruz. Bu kararı verebilmek içinde elimizde gerekli belgelerin olması gerekir'' şeklinde cevap verdi.  Adliyeye daha önce yönetim kurulu üyeleriyle geldiğinin anımsatılması üzerine Aydınlar, bugün yalnız geldiğini, buna başka bir anlam yüklenmemesi gerektiğini söyledi.

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