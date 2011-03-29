Başkan savaşmadan teslim olmayacak

T24 - İdari olarak aklanamayan ve seçime gitmesi gereken G.Saray Başkanı savaşmadan teslim olmayacak.



Önceki günkü mali kongrede idari olarak ibra edilmeyen ve yeni tüzüğün 87. maddesine göre 30 gün içinde seçime gitmesi gereken Polat konuyu mahkemeye taşıyacak. Hüriiyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Mali olarak ibra olmasına karşın idari olarak aklanamamasına anlam veremeyen başkan, kurmaylarıyla yaptığı toplantı sonrası hakkını Asliye Hukuk Mahkemesi‘nde aramaya karar verdi.

Polat, mahkemeye giderek yürütmeyi durdurma kararı almayı hedefliyor. Başkanın güvencesi ise eski tüzük. Polat yönetiminin güncellediği tüzüğün 59. maddesine göre mali ya da idari olarak aklanmayan başkan ve yönetimler bir dönem geçmeden aday olamıyorlar. Eski tüzüğün aynı maddesine göre ise ibra olamayan yönetim otomatik olarak düşerken, başkan ve yöneticilerin seçilme hakkı devam ediyor. Ayrıca bir önceki tüzükle kazanılan haklar bir sonrakinde kaybolursa bir önceki tüzüğün geçerli olması gerekiyor.



Başkan da 16 Ekim 2010’da kabul edilen ve 26 Kasım’da yürürlüğe giren yeni tüzük yerine eskisinin baz alınması gerektiğini belirtirken, aday olma ve seçilme hakkının devam etmesi gerektiğini savunuyor. Hukukçular ve camianın önde gelenleri bu girişimin bir sonuca varamayacağı fikrinde birleşseler de Polat’ın hem yönetiminin adını temize çıkarabilmek hem de yeniden aday olmanın önünü açabilmek için son ana kadar mücadele etmesi bekleniyor.





AYSAL AÇIKLIYOR



Bu arada G.Saray seçim sürecine doğru yol alırken, başkanlık için bir numaralı aday konumuna gelen Ünal Aysal’ın hafta içi basın toplantısı düzenleyerek adaylığını açıklayacağı öğrenildi. Başta İnan Kıraç olmak üzere camiadan büyük destek alan Aysal’ın liste çalışmalarını hızlandırıp, kulübü zor günlerden çıkarmak için kolları sıvadığı öğrenildi.





Polat ekibinin ‘B planı’ Haluk Ulusoy



Bir ay içinde seçime gitmesi beklenen G.Saray’da ilginç gelişmeler yaşanıyor. Başkan Adnan Polat’ın ekibi, başkanlık için 1 numaralı aday haline gelen Ünal Aysal’a rakip çıkartmak için kolları sıvadı. TFF’nin eski başkanlarından Haluk Ulusoy’un kapısını çalan ekip, “Aysal seçime tek aday girmesin” diyerek nabız yokladı.





Son hediye kankasından



TT Arena’daki G.Saray-F.Bahçe derbinin üzerinden 2 hafta geçti ancak statta yaşanan olayların detayları yeni yeni su yüzüne çıkmaya başladı.. Maç öncesi sarı-lacivertlilerin soyunma odasında G.Saray Marşı’nın çalınmasına kolonları kırarak cevap veren F.Bahçeli futbolcular, 2-1 galip geldikleri karşılaşmanın ardından ‘marş krizi’nin rövanşını imalı bir göndermeyle aldılar.



Soyunma odasının duvarında asılı olan saati maçın bitiş zamanı olan 22.45’e ayarlayıp, pilini çıkartan sarı-lacivertliler böylelikle zor günler geçiren G.Saray Başkanı Adnan Polat’a mesaj yolladılar. Saati gören G.Saraylı yetkililer şaşkına dönerken, bu olayların yaşandığı esnada G.Saray Başkanı’nın kankası F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım da soyunma odasında zafer kutlamalara eşlik ediyordu.







Süren: Sanki akılları tutuldu



G.Saray'ın efsane başkanlarından Faruk Süren, Radyospor’a Mali Genel Kurul’u değerlendirdi:



“Adnan Polat yönetimi için üzülmedim diyemem. Ama kendisine verilen mesajı almadı. Oysa kongrede söz alanlar onlar için iyi şeyler söylemedi. Mahkemeye gitmek Polat’ın zararına olur. Bence camia Ünal Aysal’ın etrafında birleşmeli.”





‘Polat’a şans verildi ama..’



G.Saray'ın tarihi genel kurulunu yöneten Türker Arslan, çarpıcı açıklamalar yaptı: “Kurulda Adnan Polat’ı defalarca seçim kararı alması için uyardık ama o bu fırsatı değerlendiremedi.



Eski tüzükte ibra edilmeyen yöneticiler ilk seçimde bile aday olabiliyordu. Ama yeni tüzük bunu imkânsız hale getirdi. Bu çok yanlış. Tüzük acil düzeltilmeli.”





Olağanüstü toplandılar



G.Saray yönetimi ibra krizinin ardından dün olağanüstü toplandı. Polat’ın istifalarını istediği Mehmet Helvacı, Vedat Eşkinat ve Doğan Yalçınkaya’nın katılmadığı toplantı sonrası 2. başkan Işın Çelebi “Durum değerlendirmesi yapıyoruz. Birkaç gün daha devam edecek. Daha sonra başkan, bunlardan sonuç çıkartarak açıklama yapacak” dedi.





