Başkan ’Sason hattı’nı geçemiyor

Batman'dan Sason İlçesi’ne bağlı Yücebağ Beldesi’nde 1994 yılındaki Belediye Başkanlığı seçimlerinde aralarında eski Belediye Başkanı Abdullah Çetinkaya’nın da bulunduğu 6 kişinin ölümü, 17 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan olayla başlayan gerginlik yıllar sonra halen devam ediyor.



Mahalleleri ’Yeşil Hat’a benzer şekilde ikiye bölen hattın sınırını hasta ve yaşlıların dışında kimse geçemiyor.



İsrail-Filistin gibi



Öldürülen Abdullah Çetinkaya’nın oğlu olan ve Saadet Partisi’nden Başkan seçilen Atilla Çetinkaya, oy aldığı beldenin iki mahallesine gidemiyor. Bayramlaşma, taziye, düğünlere gidemeyen 4 mahalle sakinleri içinde bulundukları durumu, İsrail- Filistin örneğine benzetiyorlar. Öldürülen babasının yerine seçilen Belediye Başkanı Atilla Çetinkaya, "Babam yıllar önce boş yere öldürüldü. O olay, beldemizi 50 yıl geriye götürdü. Taraftarlarımızın oturduğu Yıldız ve Tepe mahallesinde seçim kampanyamı sürdürdüm. Ancak kan davalı olduğumuz Barış ve Karşıyaka mahallesine gidemedim. Oralarda seçim kampanyası yürütemememe rağmen bana oy çıktı" diye konuştu.







