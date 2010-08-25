-BAŞKAN SARUHAN GÖREVDEN ALINDI BODRUM (A.A)- 25.08.2010 - Muğla'nın Bodrum ilçesinin Yalıkavak Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'ın, İçişleri Bakanlığı tarafından açığa alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Yalıkavak Belediye Başkanı Saruhan, hakkında devam eden imarla ilgili davalar nedeniyle açığa alındı. Kararı öğrenen Saruhan, Bodrum Kaymakamlığına giderek kararla ilgili evrakları aldı. Konuyla ilgili şu anda bir açıklama yapamayacağını belirten Saruhan, ''Şu anda ne olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Evrakları alıp inceleyeceğim. İncelemeden sonra açıklama yapmayı düşünüyorum'' dedi.