-BAŞKAN SANCAK'IN KATİL ZANLILARI TUTUKLANDI DENİZLİ (A.A) - 25.10.2010 - Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Yenicekent Beldesi Belediye Başkanı MHP'li Nail Sancak'ı, işlettikleri birahanelerine ruhsat vermediği için bıçaklayarak öldürdükleri iddia edilen 4 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Nail Sancak'ın (40) katil zanlıları olarak gözaltında bulunan M.S, K.S. ve R.S. ile olayın olduğu akşam birlikte olduğu H.A, jandarmadaki sorgularının ardından bugün Buldan Adliyesi'ne götürüldü. Yoğun güvenlik önlemi alınan adliye çevresinde, olası bir taşkınlığı önlemek için bir panzer ve özel harekatçılar görev yaptı. Sanıkların ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyip, önce başkanın silah çektiğini söyledikleri öğrenildi. Mahkeme heyeti, zanlılar M.S, K.S. R.S. ve H.A'nın ''adam öldürme'' suçundan tutuklanmalarına karar verdi. Zanlılar, geniş güvenlik önlemi altında adliyeden çıkartılıp cezaevine gönderilmek üzere jandarma aracına bindirilirken, etrafta toplananlar, zanlılara tepki gösterdi. Yenicekent Belediye Başkanlığına 2009 yerel seçimlerinde MHP'den seçilen Nail Sancak, M.S. (30) ile kardeşleri K. S. (36) R.S. (25) ve olaya karıştığı iddia edilen H.A. (26) tarafından 23 Ekim akşamı bıçaklanmış, kaldırıldığı Sarayköy Devlet Hastanesi'nde kurtarılamamıştı.