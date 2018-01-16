Başkan Salman: Dünya, 'Yürüyen Köşk'ü tanıyacak

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman’ın büyük önem verdiği Yürüyen Köşk ve Doğu Sahil Bandı’nda yapılan çalışmalar ziyaretçi sayısında artış sağladı.

Başkan Salman, “Yürüyen Köşk’ü dünyaya tanıtacağız” diyerek başlattığı çalışmalarda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova\'ya en büyük mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk’ü ve çevresini bambaşka bir görünüme kavuşturarak kentin cazibe merkezlerinden biri haline getirdi. Doğu Sahil Bandı’nın düzenlenmesi, köşke ulaşım için halkın hizmetine tahsis edilen ücretsiz elektrikli servis aracı, köşk bahçesinde yapılan düzenlemeler, köşk kafenin köşke yakışır şekilde yeniden inşa edilmesi ve Başkan Salman’ın köşkün tanıtımı için yaptığı tanıtım çalışmaları sonucu ziyaretçi sayısı dikkate değer seviyede arttı. İstatistiki verilere göre 2016 yılında 27 bin 485 kişi köşkü ziyaret ederken, 2017 yılında bu sayı 37 bin 540 kişiye yükseldi. Okulların gezi programına da dahil olan Yürüyen Köşk, özellikle Mayıs ve Kasım aylarında adeta öğrencilerle dolup taştı. 1 yılda 10 bin ziyaretçi artışının sağlandığı köşk, Başkan Salman’ın özverili çalışmaları sonrasında kentin markası haline geldi.

\"ÇALIŞMALARIMIZI ARTIRARAK SÜRDÜRECEĞİZ\"

\"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kentimize en büyük mirası olan çevre abidesi Yürüyen Köşk’ü öncelikli olarak ele aldık” diyen Salman, açıklamasında şunları kaydetti:

\"Gerekli restore çalışmaları sonrasında peyzaj düzenlemesi ve çevre aydınlatması projelerini uyguladık. Köşke yakışmayan kafeterya için yeni bir proje ürettik. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan da onay alarak projeyi hayata geçirdik. Yürüyen Köşk’ü içerisinde barındıran Doğu Sahil Bandımız yıllardır atıl vaziyetteydi. İnsanlarımız bu bölgeden sadece gündüzleri faydalanıyor geceleri bu bölgeler madde ve alkol bağımlılarının mesken tuttuğu alan oluyordu. Yapılan çevre düzenlemesi, bisiklet yolu, aydınlatma, baskılı asfalt gibi çalışmalar sonrasında bu bölge bambaşka bir görünüme kavuştu. Halkımız günün her saati buradan faydalanır hale geldi. Sahil bandı üzerinde ring seferi yapan elektrikli otobüs de Yürüyen Köşk’e gitmek isteyen vatandaşlarımıza hizmet vermekte. İstatistikî veriler bizlere doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Yürüyen Köşk’ü dünyaya tanıtmak için başlattığımız çalışmalarımızı artırarak sürdüreceğiz.”



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