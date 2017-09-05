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Spor

Başkan: Öztürk: Eto'o'yu satmayı düşünmüyoruz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto'o'nun menajeri Wilfried De Happi'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "Transfer döneminde menajerler olayları kendi lehi

05 Eylül 2017 23:23

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto\'o\'nun menajeri Wilfried De Happi\'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasına tepki göstererek, \"Transfer döneminde menajerler olayları kendi lehine çevirmek için kullanıyorlar. Oyuncumuz ile ilgili değişen bir düşüncemiz yok. Eto\'o\'yu satmayı düşünmüyoruz\" dedi.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Samuel Eto\'o\'nun menajeri Wilfried De Happi\'nin yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak istediği yönündeki açıklamasını eleştirdi. Antalyaspor yönetiminin yıldız futbolcuya karşı sergilediği tutum nedeniyle Eto\'o\'nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara cevap veren Başkan Öztürk, transfer döneminde menajerlerin olayları çıkarlarına kullanmak için yaptığı açıklamalara önem verilmemesi gerektiğini söyledi. Başkan Öztürk, \"Bu tür açıklamalara fazla önem vermemek lazım. Transfer döneminde menajerler olayları kendi çıkarları lehine çevirmek için kullanıyorlar. Oyuncumuz ile ilgili değişen bir düşüncemiz yok. Eto\'o\'yu satmayı düşünmüyoruz\" diye konuştu.

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