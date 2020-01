Başkan olduğundan bu yana Trump'ın otellerinde oda fiyatları düşüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Kasım (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump\'ın sahip olduğu otel zincirindeki oda fiyatlarında kayda değer bir düşüş gözlemlendi.

Yolculuk bütçesi şirketi FairFX\'in yaptığı araştırmanın sonuçları, ABD Başkanı Donald Trump\'ın sahip olduğu 13 otelin 10\'unda, başkanlık koltuğuna oturmasından bu yana oda fiyatları ortalama yüzde 26 azalma olduğunu ortaya koydu.

Şirketin açıkladığı araştırma sonuçlarına göre, Başkan Trump\'ın otellerindeki en lüks odaların fiyatları, yüzde 26 düşüş gösterdi ve odaların tek gecelik fiyatları yaklaşık 1,800 dolar ucuzladı.

FairFX\'in konuyla ilgili değerlendirmesinde, Trump\'ın Las Vegas\'taki otelinde, bu hafta sonu fiyatların yaklaşık 300 dolar olduğu ve bu miktarın Trump\'ın başkan olmadan önceki fiyatlara göre yüzde 64 dolayında daha düşük olduğu belirtildi.

FariFX Genel Müdürü Ian Strafford-Taylor konuyla ilgili, \"Konu tatil olunca, zamanlama her şey demektir. Bu kapsamda, Trump başkan olduktan 300 gün sonra, otelinin sahip olduğu fiyatlara bakıldığında büyük oranda bir azalma görülüyor. Washington\'da gerçekleşen göreve başlama töreni gibi büyük kapsamlı etkinlikler oteldeki oda fiyatlarını arttırsa da, şu anki fiyatlar ABD başkanı olmanın çok da kârlı bir iş olmadığını gösteriyor\" dedi.

Yeni açıklanan \"Ülke Markaları Endeksi\"nin son araştırmasına göre, Donald Trump\'ın Başkan seçilmesinin ilk yılında ABD, \"en iyi marka imajı\" listesinde beş basamak birden gerileyerek birinciliği Almanya\'ya bıraktı.

Sonuçları yorumlayan uzmanlar, ABD\'nin listedeki büyük gerileme nedeninin, Donald Trump\'ın ABD Başkanı seçilmesi olabileceğini belirtiyor.

Araştırmayla ilgili The Independent\'a konuşan Simon Anholt, \"Endekste 50 ülkenin tabiatı, insanları, turistleri, ekonomisi, yönetimi, eğitim sistemi, ürünleri ve kültürünün her biriyle alakalı 50\'şer açıklama yer alıyor. 2005 yılından beri her sene bu anketi, BM tarafından belirlenmiş, dünya nüfusunun genel bir örneği olarak görülen 20 ülkeden yaklaşık 20 bin kişiye gönderiyoruz. Endeks, ülkelerinin uluslararası pozisyonunu takip etmek isteyen yaklaşık 40 hükümet tarafından kullanılıyor\" dedi.

Endekste bu yıl Almanya ilk sıraya yükselirken, ABD ilk sıradan altıncı sıraya düştü. ABD\'nin rekor düşüşüne \"Trump Etkisi\"nin sebep olduğu belirtilirken, Başkan Trump\'ın uluslararası politikalarının ülkeye zarar verdiği söylendi.