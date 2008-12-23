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Dünya

Başkan öldü, darbe oldu

Gine'de ordu, Devlet Başkanı Conte'nin ölümünden 6 saat sonra, anayasayı askıya aldığı ve hükümeti feshetti

23 Aralık 2008 02:00

Batı Afrika ülkelerinden Gine'de ordu, Devlet Başkanı Lansana Conte'nin ölümünden altı saat sonra, anayasayı askıya aldığını ve hükümeti feshettiğini açıkladı.

Yüzbaşı Dadis Camara, radyodan yayımlanan açıklamasında hükümetin görevini askerler ve sivil liderlerden oluşacak "Danışma Konseyi"nin üstleneceğini duyurdu.

Tüm siyasi ve sendikal faliyetlerin yasaklandığı belirtilen açıklamada, devlet kurumlarının ülkenin karşı karşıya olduğu krize çözüm üretecek durumda olmadığı savunuldu.

Camara, dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Gine'nin çaresizlik içinde olduğunu belirterek ekonominin düzeltilmesi ve yolsuzlukla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi.

Nasıl öldüğü bilinmiyor!

1984'ten bu yana ülkeyi demir yumruk politikasıyla yöneten 74 yaşındaki Lansana Conte'nin nasıl öldüğü bilinmiyor. Conte'nin şeker hastası olduğu biliniyordu.

Gine Başbakanı Ahmed Suare, Conte'nin ölümü ardından sükunet çağrısında bulunmuş ve 40 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Ordunun açıklamasına göre etnik açıdan dengeli yeni hükümetin başına sivil bir başbakan getirilecek, devlet başkanı ise asker olacak.

Bu arada sokaklarda hiçbir askerin olmadığına da dikkat çekiliyor.

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