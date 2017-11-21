Başkan, öğrencilere 'Saklamıyorum, paylaşıyorum' projesini anlattı

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)- YALOVA Belediye Başkanı Vefa Salman, Atatürk İlkokulu\'nu ziyaret ederek öğrencilere, ihtiyaç sahipleri için hazırlanan \'Saklamıyorum, paylaşıyorum\' projesi hakkında bilgi verdi.

Yalova Belediyesi Umut Merkezi bünyesinde devam eden projenin daha geniş çevrelere ulaşması amacıyla çalışmalar aralıksız olarak sürdürülüyor. \"Sizin fazlanız başkasının eksiği olabilir\" sloganıyla çalışmalarını yürüten \'Saklamıyorum paylaşıyorum\' mağazalarında ihtiyaç sahiplerine kıyafet ve çeşitli ev eşyaları temin ediliyor. Merkezlere gönderilen eşyalar, Umut Merkezi çalışanları tarafından kontrol ediliyor. Gözden geçirilen kıyafetler ve eşyalar ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara bu merkezlerden ücretsiz olarak veriliyor.

Atatürk İlkokulu öğrencilerini bilgilendirmek amacıyla okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Belediye Başkanı Vefa Salman, \"Bizim Yalova\'da yaptığımız bir çalışma var. Evdeki eskiyen, küçülen, kullanmadığınız eşyanız varsa belediye olarak onları topluyoruz. Bu eşyaları öncelikle Yalova\'da yaşayanlara ardından da başka şehirlerde ihtiyacı olan kardeşlerimize gönderiyoruz. Bu da yardımlaşma ve dayanışmaya çok güzel bir örnek teşkil ediyor. Sizler hepiniz akıllı çocuklarsınız. Bunun ne demek olduğunu, bu eşyalara kavuşacak o insanların ne kadar mutlu olacağını anlayabilecek çocuklarsınız. Anne babalarınızdan ve büyüklerinizden bu konuda destek bekliyoruz. Ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar çok insanı mutlu ederiz\" dedi.

Konuşmasının sonunda Mustafa Kemal Atatürk\'ün sözüne de vurgu yapan Başkan Salman, şunları kaydetti:

\"Atatürk’ün güzel bir sözü var: \'Yalnız tek bir şeye ihtiyacımız var; çalışkan olmak.\' Ben de sizlerden çalışmanızı istiyorum. Okulda öğretmenlerinizi iyi dinleyip, derslerinize gereken önemi verdikten sonra başaramayacağınız bir ders yok. Bir konuda başarıyı yakalayabilmek için onu başaracağınıza inanmanız gerekiyor. Çünkü inanmak başarmanın yarısıdır. Diğer yarısı da çalışmaktan geçiyor. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi alınlarınızdan, yanaklarınızdan öpüyorum.\"



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