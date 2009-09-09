Başkan Obama'dan öğrencilere nasihat

ABD Başkanı Obama' nın yeni ders yılı başlangıcında yaptığı konuşmada öğrencilerin çok çalışmaları gerektiği vurgusunu yaptı.



Günlerdir tartışma yaratan ve merakla beklenen ABD Başkanı Barack Obama’nın yeni ders yılı başlangıcında öğrencilere hitaben dün yaptığı konuşmada, öğrencilere, okuldan kaçmamaları, ödevlerini yapmaları ve başarısız da olsalar asla pes etmemeleri çağrısında bulundu.



Washington yakınlarındaki Wakefield Lisesi’nde yaptığı ve televizyondan canlı olarak yayımlanan konuşmasında Obama, kendisinin ve eşi Michelle Obama’nın öğrenciyken yaşadıkları zorlukları anlatarak, “çok çalışırsanız başarırsınız” mesajını verdi öğrencilere.

Olumsuz koşulların okula gitmemek, ödevleri yapmamak ve kötü davranmak için bahane olamayacağını söyleyen Obama, konuşmasında ayrıca, öğrencilere ellerini sık sık yıkamaları ve hasta olduklarında başkalarına da bulaştırmamak için okula gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Çocuklar TV izlerken, çalışmadan zengin ve başarılı olunabileceği izlenimi edinebileceklerine dikkat çeken Obama, şunları söyledi:

“Ama gerçek şu ki, başarılı olmak çok zordur... Ve her zaman ilk denemede başarılı olamazsınız. Dünyadaki en başarılı insanlar, aslında en çok başarısızlığa sahip olanlardır. JK Rowling’in Harry Potter kitabı, basılmadan önce 12 kez reddedilmişti. Michael Jordan lisede basketbol takımından atılmıştı ve kariyeri boyunca binlerce atışı ıskaladı...

Amerika’nın hikâyesi, şartlar zorlaşınca pes edenlerin hikâyesi değildir. Amerika’nın hikâyesi, 250 yıl önce sizin oturduğunuz sıralarda oturan ve bir devrim yaparak bu ulusu kuran insanların hikâyesidir. 75 yıl önce bu sıralarda oturan ve bir dünya savaşı kazanan, Ay’a insan gönderenlerin hikâyesidir. 20 yıl önce sizin yerinizde oturan ve Google’ı, Twitter’ı ve Facebook’u kurup iletişim şeklimizi değiştiren öğrencilerin hikâyesidir.”

Başkan Obama’nın ders yılı başında öğrencilere seslenmek istemesi Cumhuriyetçiler tarafından eleştirilmiş, Obama, “üstü örtülü şekilde Marksist mesajlar vermeye” ve “kişisel bir kült yaratmaya” çalışmakla suçlanmıştı.