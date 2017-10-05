Başkan Murat Cavcav ile ters düşen yöneticiler Gençlerbirliği yönetimininden istifa etti

Gençlerbirliği\'nde şok istifalar. 5 yönetici görevi bıraktı

Ercan ATA, Ankara-DHA

Başkan Murat Cavcav ile ters düşen yöneticiler aşağıdaki yazılı açıklamayı yaptılar:

\"Biz aşağıda isimleri bulunanlar Gençlerbirliği Spor Kulübü yönetim kurulundan istifa ediyoruz. 94 yıllık tarihe sahip bu köklü çınarın her geçen gün içten içe çürütülmesine şahit olmak istemiyoruz. Kötü gidişata karşı yaptığımız her türlü itirazı duymak istemeyen bir yönetim tarzıyla beraberliğimi bugün itibariyle mümkün değildir.

Kamuoyuna saygılarımızla;

Asbaşkan Şahin Kartal,

Asbaşkan Arda Çakmak,

Genel Sekreter Sinan Gürsoy,

Sayman Hıfzı Kuruşa,

Basın Sözcüsü Hakan Kaynar\"

