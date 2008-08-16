Başkan, maaşını dağıtacak

Devlet başkanı seçildikten sonra piskoposluktan istifa eden Paraguay Devlet Başkanı Fernando Lugo, aylık 6 bin dolar olan maaşını yoksul halka dağıtacağını söyledi.



Paraguay Devlet Başkanlığı’na seçilen solcu Fernando Lugo ant içerek görevine başladı. Devlet başkanlığına seçildikten sonra piskoposluktan istifa eden Lugo, Colorado Partisi’nin 61 yıllık tek parti iktidarına da son vermiş oldu. Ayağında sandallarla, kravatsız olarak kongredeki yemin törenine gelen Lugo, kongre önünde ant içti.



Solcu siyasetçi Lugo, önceki gün 5 bin kadar taraftarına hitaben yaptığı konuşmada, Devlet Başkanlığı görevine “çalmak ya da zengin olmak için gelmediğini” söyledi.



“Paraguay’ın dünyada uyuşturucu kaçakçılığı, yolsuzluk ve yasadışılıkla anılmasına son vermek için” siyasete girdiğini söyleyen Lugo, orta halli bir mahalledeki evinden yemin törenine gitmeden önce yaptığı açıklamada, aylık 6 bin dolarlık maaşının tamamını yoksullara bağışlayacağını, “çünkü sade bir hayat yaşamak için bu paraya ihtiyacı olmadığını” belirtti.



Yolsuzluğun pençesindeki Paraguay’da nüfusun sadece yüzde 1’i bütün toprakların yüzde 77’sini elinde tutuyor. Lugo (57), birkaç yıl önce Yurtsever Değişim İttifakı partisinin kurulmasından önce, 11 yıl boyunca ülkenin kırsal bölgesinde yoksullara yardım eden bir piskopos olarak görev yapıyordu.

