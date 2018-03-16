Başkan Kocaoğlu'dan 'sosyal devlet' çıkışı

İZMİR, (DHA)- DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisat Fakültesi\'nde öğrencilerle buluşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, anılarını ve hayat felsefesini anlattı. Sosyal devletle ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Kocaoğlu, \"Sosyal devlet, daireleri ve dükkanları olan adamlara sırf 65 yaşını doldurdu diye \'bedava ulaşım kartı\' vermek değildir. Bizim asıl asgari ücretle karı-koca çalışan, düşük kira versin diye kenar semtte oturan ve çocuğunu okutacak, besleyecek, süt alacak parayı bulmakta zorlanan insanların ulaşımını sübvanse etmemiz gerekiyor. Sosyal adalet böyle olur\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği\'nin (İZİMDER) \'Bizimkiler Nasıl Başardı\' adlı paneline konuk oldu. 1973 yılında Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi\'nden mezun olan Başkan Kocaoğlu, sonraki yıllarda DEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi\'ne (İİBF) dönüştürülen okulun yeni öğrencileriyle bir araya gelerek onların sorularını yanıtladı; anılarını ve hayat felsefesini anlattı.

Dokuzçeşmeler Kampüsü\'ndeki Prof. Dr. Ömer Yiğitbaşı Konferans Salonu\'nda gerçekleşen panelin moderatörlüğünü İİBF Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Özdemir üstlendi. Genç iktisatçı adaylarıyla bir araya gelen Başkan Kocoğlu, 45 yıl önce mezun olduğu ve o dönem Ege Üniversitesi\'ne bağlı olan İktisat Fakültesi\'nin Türkiye\'nin en nitelikli eğitim veren kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Öğrencilerin hak, hukuk, adalet, eşitlik ve sosyal devlet konularında yoğunlaşan sorularını büyük dikkatle dinleyip, yanıt veren Başkan Kocaoğlu, \"Devlet, doğru kurallar koymak zorundadır. Sosyal devlet, ihtiyacı olan öğrencinin, vatandaşın barınma, giyinme, beslenme gibi ihtiyaçlarını karşıladığı zaman sosyal devlet olur. Sosyal devlet, daireleri ve dükkanları olan adamlara sırf 65 yaşını doldurdu diye \'bedava ulaşım kartı\' vermek değildir. Bizim asıl asgari ücretle karı-koca çalışan, düşük kira versin diye kenar semtte oturan ve çocuğunu okutacak, besleyecek, süt alacak parayı bulmakta zorlanan insanların ulaşımını sübvanse etmemiz gerekiyor. Sosyal adalet böyle olur\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLERE TAVSİYE

Fakülte öğrencilerine, 45 sene önce kendisinin de aynı yollardan geçtiğini anlatan Başkan Aziz Kocaoğlu, onlara şu tavsiyelerde bulundu:

\"Sizin nasıl hissettiğinizi, neler düşündüğünüzü biliyorum. Bana \'ne yapmalıyız\' diye sorarsanız, mutlaka kariyer planlaması yapmanızı ve sevmediğiniz işi yapmamanızı öneririm. Tabii lisan çok önemli. Ortaokulda kaçırdığın şeyi lisede yakalayamazsın. Yerinde ve zamanında okuyup kendimizi yetiştireceğiz. Bir de ne olursanız, kim olursanız olun; isterseniz dünyanın en güçlü adamı olun, evrensel ahlak kurallarına uymalı ve bu kuralları kendinize ilke edinmelisiniz. Yaşam adam gibi adam olmaktır. Bunu ilke edinirseniz, karşınıza çıkan tüm engelleri aşabilirsiniz. Ayağınız taşa takılsa da sallanır ama düşmezsiniz. Benim hayat felsefem, ortaokulda matematik hocam Güner Basa’nın defterime yazdığı bir nottur. ‘Yapamam deme yapan senden üstün değil.’ O söz benim rehberim oldu ve bir anahtar gibi bana bütün kapıları açtı; hep motivasyon kaynağım oldu.\"

Toplantı sonunda Fakülte Dekanı Prof. Dr. Kamil Tügen ile İZİMDER ve Genç İZİMDER üyeleri, Başkan Kocaoğlu\'na teşekkür plaketleri takdim etti.



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