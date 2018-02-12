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Başkan Kocaoğlu ve 127 meclis üyesi yargılandığı davada beraat etti

Buca, Seferihisar ve Karabağlar'da yapılan 5 ayrı imar değişikliği nedeniyle Aziz Kocaoğlu'nun da aralarında bulunduğu 128 Meclis üyesi hakkında dava açılmıştı

12 Şubat 2018 23:40

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, imar değişikliği gerekçesiyle kendisinin de yargılandığı, 127 sanıklı davada beraat kararı verildiğini açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Şubat ayı birinci birleşimi yapıldı.  Oturumun açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2009-2011 yılları arasında Buca, Seferihisar ve Karabağlar'da yapılan 5 ayrı imar değişikliği düzenlemesine karşı, imar yönetmeliğine aykırı işlemler yapıldığı iddiasıyla İçişleri Bakanlığı'na yapılan şikayet üzerine başlatılan soruşturmada kendisinin de dahil olduğu toplam 128 Meclis üyesi hakkında açılan davada tüm sanıkların beraat ettiğini açıkladı.

 

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