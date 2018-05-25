Başkan Kocaoğlu: Sendika yüzde 12.5'lik artışı kabul etti

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON\'da çalışan ve 5 bin 500 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde, sendikanın yüzde 12.5\'lik artışı kabul ettiğini belirterek uzlaşma sağladıklarını açıkladı. Başkan Kocaoğlu, Tuncay Özkan ile Bülent Tezcan\'ın tartıştığı yönünde çıkan haberlere dair de \"Öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum\" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Büyükşehir Belediyesi ile belediye kuruluşlarından İZSU, ESHOT, İZULAŞ, İZBELCOM ve İZBETON\'da çalışan işçiler için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşmaya varıldığını açıklayan Başkan Kocaoğlu, Türk İş\'e bağlı Belediye İş ile sözleşmeyi imzaladıklarını söyledi. Bugün, İZBETON\'da grev kararı alan sendikanın böylece greve çıkmasına gerek kalmadığını belirtti.

\'O İŞLERE BEN BAKMIYORUM\'

Başkan Aziz Kocaoğlu, basınla ilişkilerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan\'ın, İzmir yerine İstanbul\'dan aday yapılmasına tepki göstererek Bülent Tezcan ile tartıştığı ve yumruklaştığı yönünde iddialara, \"Öyle bir şey olduğuna ihtimal vermiyorum. Bunun muhatabı da ben değilim. Samimi söylüyorum nerede, ne olduğundan haberim yok. Genel merkezin listesini görmek benim işim de değil. Ben ne İzmir listesini gördüm ne başka bir şey gördüm. Basından öğrendim\" ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLI