'Başkan Kılıç istifa etmeli'

Yaşanan tartışmayla ilgili görüşlerini açıklayan hukukçular, Yüksek Mahkeme’nin tarihinde görülmemiş bir görüş ayrılığının yaşandığını söylediler.Eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ‘Bizim zamanımızda tartışmalar aramızda olurdu. Şimdiye kadar kamuoyuna bu tür bir şey yansımamıştı’ derken, Eski Adalet Bakanı Prof. Hikmet Sami Türk Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin hakimlerinin birbirleriyle böyle bir polemik içine girmesini yadırgadığını belirtti.Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ise “Dünya anayasa mahkemeleri tarihinde bir ilk. Artık Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın bu noktadan sonra mutlaka istifa etmesi gerekir. Çünkü bu korkunç bir durum.” diyor.Ben bir başkanla üyeler arasındaki tartışmaya girmem. Ben ancak kararlar, hukuki konular üzerinde konuşurum. İnsan tartışmalara üzülüyor. Bizim zamanımızda tartışmalar aramızda olurdu. Mesela bir Yüce Divan’da Turgut Özal’a soru soracaktım, başkan hemen oturumu kapattı. Dışarı çıktım uzun süre tartıştım, kavga eder gibi. Aramızda olur bu. Ama hoş bir şey değil. Anayasa Mahkemesi’nin disiplin kuralları yoktur. Bu, insanların anlayışına ahlaki niteliklerine terk edilir. Başka çaresi yoktur. Üyeler arasında ancak kavga gürültü olursa, o dava olabilir ancak. Bazen başkan azınlıkta kalabilir bazen başkan tek oyda kalabilir ama, bu hoş bir şey değil. Şimdiye kadar kamuoyuna bu tür bir şey yansımamıştı. İnsanları kendi vicdanlarıyla baş başa bırakan bir sorumluluk konusu bu.Anayasa Mahkemesi Başkanı hukukçu değil bir kere. Haşim Kılıç, hukuk fakültesi mezunu değil. Üniversite mezunu da değil, akademi mezunu. Eskişehir İktisadi Ticari İlimler Akademisi mezunu.Türkiye’nin en yüksek mahkemesinin hakimlerinin birbirleriyle böyle bir polemik içine girmesini yadırgıyorum. Anayasa Mahkemesi kararı budur, buna göre hareket edilmelidir. O karar da, bizim anayasamıza göre yasama yürütme yargı ve idareyi bağlar. Karar hatalı da olsa bağlayıcı niteliktedir. 8 üye şimdi başka türlü söylüyor, başkan başka türlü söylüyor. Hukukta şöyle bir şey vardır; hakimler kararlarıyla konuşur, böyle polemiklerle değil. Bu, Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığını zedeleyecek bir durum. Kamuoyu önünde bu şekilde polemiğe girmek doğru olan bir şey değil. Bu, Anayasa Mahkemesi’nin saygınlığına gölge düşürür.Bu kararın altında da karşı oy yazıları var, yazıları var. Bu karara katılmayanlar da karşı oylarını yazmışlardır. Hakimlerin yapacağı budur.Burada bir yerde bir karar vermek zorundayız. Aksi taktirde bir kaosa doğru gidiyoruz. Benim görüşüme göre Anayasa Mahkemesi’nin verdiği bir karar var. Hatalı da olsa bu karara göre hareket etmek durumundayız. Çözümü Anayasa Mahkemesi kararına göre hareket etmekte görüyorum. Oldukça karmaşık bir durum ortaya çıktı.Başkan büyük bir yanlışlık yaptı. Herhalde istifa etmek zorunda kalacaktır. Yani başkan kendi başına dünyanın hangi ülkesinde başbakana destek olsun diye, durup dururken böyle bir açıklama yapar ve mahkemenin 8 üyesi tarafından da “Bunu kendi kendine yapmıştır” diye tekzip görür.Başbakan kızabilir, Başbakan diyebilir ki, “Benim usulüme bu uymuyor. ‘Biz bunlar girmesin’ diye yaptık bu yasayı. Çünkü Türkiye’nin koşullarını şöyle düşündük” diyebilir. Hakkı var. Ama Anayasa Mahkemesi Başkanı, dünyanın hangi ülkesinde, “Başbakanımız haklıdır, Danıştay haksızdır” diye hemen arkasından tek başına bir bildiri yayınlar? Bu, bir hukuk devletinde “Benim siyasi görüşlerim Anayasa Mahkemesi’nin bütün işlevinin önüne geçer. Benim siyasi görüşlerim” demek. Biz ne diye duyduk, ‘Anayasa Mahkemesi Başkanlık Divanı açıklama yaptı’ diye duyduk. Sonra da, “Ben onlara sormadım. Zaten gerek yoktu” diyor. Anayasa Mahkemesi başkanlarının, “Ona sordum buna sormadım” diyerek Anayasa Mahkemesi adına karar verdiği bir tek ülke var mı?Bu konuda bile Mahkeme Başkanı’nın tek başına, “Başbakan böyle istedi veya düşündü” diye tek başına bütün Anayasa Mahkemesi’ni bağlar bir görüntüyle bildiri yayınlayıp ertesi gün “Tabii herkese sormadım ama zaten gerek yoktu” demesi, dünya Anayasa Mahkemeleri tarihinde bir ilktir. Mutlaka başkanın artık bu konudan sonra istifa etmesi gerekir. Çünkü bu korkunç bir durumdur. Zamanında ‘Hukukçu olmayan Anayasa Mahkemesi başkanı olur mu?’ dedik. ‘Boşver, boşver şimdi öyle karar verildi’ denildi.