T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkan Karaosmanoğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı' şehidinin vasiyetine sahip çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetine sahip çıkarak, Telafer'e kreş ve kültür merkezi yapılması için girişim başlattı

23 Ocak 2018 20:51

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın vasiyetine sahip çıkarak, Telafer\'e kreş ve kültür merkezi yapılması için girişim başlattı.
Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan\'ın şehit olmasının ardından vasiyeti ortaya çıktı. Şehit Özalkan, operasyon öncesi arkadaşlarıyla mesajlaşmalarında, \"Vasiyetimdir. Şehit olursam devletin aileme vereceği parayla Telafer\'in Türkmen balaları için kreş, anaokulu veya kültür merkezi yaptırılsın ve ismim konulsun\" dedi. 
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu da şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla Telafer\'deki Türkmen çocuklar için kreş ve kültür merkezi açılmasına yönelik girişimlere başladı. Başkan Karaosmanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, \"Vasiyetimdir, aileme iletilsin; yazmışsın arkadaşına ey şehid. Sen canını sevdasıyla yandığın vatan için feda ettin. Telafer\'in balaları için o kreşi ve kültür merkezini yapmak ve adını yaşatmak da bizim boynumuzun borcu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli girişimleri başlatıyoruz\" dedi. 

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Kocaeli DHAKOCAELİ Büyükşehir Belediye BaşkanıKaraosmanoğluDalı HarekatıPiyade AstsubayMusaTelaferTürk Silahlı Kuvvetleri TSK AfrinDalı Harekatı Piyade AstsubayTelafer TürkmenBüyükşehir Belediyesi Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24