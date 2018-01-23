Başkan Karaosmanoğlu, 'Zeytin Dalı Harekatı' şehidinin vasiyetine sahip çıktı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan\'ın vasiyetine sahip çıkarak, Telafer\'e kreş ve kültür merkezi yapılması için girişim başlattı.

Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'e yönelik başlattığı \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda Piyade Astsubay Üstçavuş Özalkan\'ın şehit olmasının ardından vasiyeti ortaya çıktı. Şehit Özalkan, operasyon öncesi arkadaşlarıyla mesajlaşmalarında, \"Vasiyetimdir. Şehit olursam devletin aileme vereceği parayla Telafer\'in Türkmen balaları için kreş, anaokulu veya kültür merkezi yaptırılsın ve ismim konulsun\" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Karaosmanoğlu da şehidin vasiyetinin yerine getirilmesi amacıyla Telafer\'deki Türkmen çocuklar için kreş ve kültür merkezi açılmasına yönelik girişimlere başladı. Başkan Karaosmanoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, \"Vasiyetimdir, aileme iletilsin; yazmışsın arkadaşına ey şehid. Sen canını sevdasıyla yandığın vatan için feda ettin. Telafer\'in balaları için o kreşi ve kültür merkezini yapmak ve adını yaşatmak da bizim boynumuzun borcu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak gerekli girişimleri başlatıyoruz\" dedi.



FOTOĞRAFLI