Başkan, kalp krizi geçiren öğretmeni makam aracıyla ambulansa yetiştirdi

Çağlar ÖZTÜRK/FEKE,(ADANA),(ADANA)- ADANA\'nın dağlık bölgedeki Feke ilçesinde 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilere ders verirken kalp krizi geçiren öğretmen Ramazan Atasever\'i (39), Feke İlçe Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle ambulansa yetiştirdi.

İlçede 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri sonrası öğrencilerine ders vermek isteyen Ramazan Atasever, Gençlik Merkezi\'nde aniden fenalaşıp yere yığıldı. Kalp krizi geçiren öğretmene ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Atasever\'in durumunun giderek kötüleşmesi üzerine, Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, makam otomobiliyle Gençlik Merkezi\'ne geldi. Atasever\'i aracına alan Sel, zaman kazanmak için çağırılan ambulansa doğru hareket etti. Daha sonra Atasever, ambulansa nakdedildi.

BAŞKAN ESKORTLUK YAPTI

Atasever\'i yanlız bırakmak istemeyen Ahmet Sel, bu kez yine makam aracıyla ambulansın önüne geçerek eskortluk yaptı. Kent merkezine 2 saat uzaklıkta bulunan ilçeden 1 saat 20 dakikada Atasever, Yüreğir Başkent Hastanesi\'ne yetiştirildi. Doktorlar ise, Atasever\'in zamanında hasteneye yetiştirildiği söyledi. Konuyla ilgili konuşan Sel, \" Biz ağabeylik görevimizi yaptık, öğretmen kardeşimizi zamanında yetiştirdiğimiz için çok mutluyuz. Kendisi şu anda tedavi görüyor, kurtulduğuna çok sevindim\" dedi.

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