Başkan Kafaoğlu'ndan kurban bayramı mesajı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu bir mesaj yayımlayarak tüm Balıkesir halkının ve İslam Alemi’nin yaklaşan Kurban Bayramı’nı kutladı.

Bayramların barışın ve kardeşliğin sembolü olduğu belirtilen açıklamada Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu şunları söyledi:

“Kurban Bayramı’na tekrar kavuşmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurban Bayramı bizler için her zaman özel bir yerde bulunmuştur. Bu yıl da Kurban Bayramı’nı idrak ettiğimiz şu günlerde İslam Coğrafyası’nda umutların yeşermesi ve kaosun bitmesi en büyük temennilerimizin arasında yerini almaktadır.

Bayramlar küslüklerin sona erdiği, barışın ve huzurun sonsuza dek hakim olması adına önem taşıyan günlerdir. Ülkemiz maalesef bu mübarek günlerde ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı ve bu kötü emeller üzerine tekrar sahneye konmaya çalışılan hain oyunları tekrar görmüştür. Ama milletimizin feraseti ve inancımız gereği, asla kafire izin verilmemiş, oyunlar da kahramanca bozulmuştur. Ülkemizde yaşayan her fert devletinin selameti için kendini ortaya atmış, bölünme, yok etme ve dinimizi elimizden alma gayretlerini boşa çıkarmıştır. Terörle ve cana kıymak suretiyle yapılmak istenilenlere Hz. İbrahim’in fedakarlığıyla vatanın evlatlarınca cevap verilmiştir. Kirli ellerin maşaları Hz. İsmail gibi kutsal değerlerine kurban olmak için hazır olan millet tarafından bozguna uğratılmıştır. İşte bundan sonra hain emelleri olanlar bu kahramanlık karşısında korkuyla hareket edecek ve ülke üzerinde kötü oyunlar oynayamayacaktır.

Güçlü Türkiye hedefiyle tüm İslam ülkelerinde Kurban Bayramları, bayram tadında, savaş olmadan geçecektir. Güçlü Türkiye sayesinde masum halklar ölmeyecek, çocuklar geleceğe umutla bakacaktır. Bu düşüncelerle Mübarek Kurban Bayramı’nın Milletimize, İslam Alemine ve kıymetli Hemşerilerimize hayırlara vesile olmasını dilerim.”

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