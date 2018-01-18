Başkan Kafaoğlu: 2019 Balıkesir'in diriliş zamanı olacak

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Sındırgı, Bigadiç ve İvrindi\'de düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İlçe Danışma Meclislerine katıldı. Burada konuşan Başkan Zekai Kafaoğlu, “Balıkesir’in kuruluşu var, kurtuluşu var 2019 yılında diriliş zamanı olacak” dedi.

Başkan Zekai Kafaoğlu güne Bigadiç\'ten başladı. Balıkesir AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu ile birlikte Yeşilli Camii\'nde sabah namazını kılan Başkan Zekai Kafaoğlu, ardından Bigadiç Belediyesini ziyaret ederek Başkan İsmail Avcu’dan belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bigadiç temaslarının ardından İl Başkanı Hasan Demiraslan, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş ile beraber Sındırgı ilçesine geçen Zekai Kafaoğlu AK Parti Sındırgı İlçe Danışma Meclisine katıldı.

\"KIRGINLARI BIRAKIP KUCAKLAŞMALIYIZ\"

Kafaoğlu, Sındırgı Meclisi\'nin ardından Bigadiç İlçe Danışma Meclisi\'ne oradan da İvrindi İlçe Danışma Meclisi\'ne katıldı. Başkan Kafaoğlu 3 ilçede gerçekleşen danışma meclislerinde ilçe başkanları, kadın kolları, gençlik kolları ve ilçe yöneticileri ile buluştu. Burada konuşan Başkan Kafaoğlu, “Teşkilatlar olmadan belediye başkanları, meclis üyeleri ve milletvekilleri olamaz. Çileyi çeken teşkilatlardır, özellikle belediye başkanlarımız teşkilatların değerini bilmesi lazım. Siyasi, ekonomik ve silahlı savaş var. Biz hala sen-ben kavgasıyla bu davaya zarar veremeyiz. 15 yıldan bu yana oylarımızı arttırmasaydık iktidarda durabilirmiydik. Bunda her birinizin emeği var. İçimizdeki kırgınlıkları bir kenara bırakarak kucaklaşma zamanı. Balıkesir’in artık kuruluşu var, kurtuluşu var şimdi hep beraber 2019’da diriliş zamanı diriliş” dedi.

\"SU İNDİRİMİ BAŞKA BELEDİYELERE ÖRNEK OLDU\"

Konuşmasının geri kalan bölümünde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kafaoğlu şöyle devam etti:

\"Suda yapılan yüzde 25 ve yüzde 50’lik indirimler diğer illerde örnek gösterildi. Hatta Manisa Büyükşehir Belediyesi\'nin yüzde 10’luk zam talebi bu gerekçeyle gerçekleştirilemedi. Ayrıca, bu yıl için 100 adet aracın kiralanmasından vazgeçilerek buradan elde edilecek ek kaynağı yatırımlara yönlendirilecek. BTT araçlarındaki yüzde 33’lük komisyon indirimi ile toptancı hali esnafının kiraları yüzde 33 oranında düşürüldü. Bu sayede esnafın yüzü gülmeye başladı.\"

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