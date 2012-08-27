'Başkan istifa edene kadar seks yapmayın'

Afrika ülkesi Togo'da muhalefet, Devlet Başkanı Faure Gnassingbe'nin istifasını sağlamak için kadınlara bugünden itibaren bir hafta süreyle eşleriyle cinsel ilişkiye girmeme çağrısında bulundu.

Seks grevi çağrısı, dokuz sivil toplum örgütü ile yedi muhalif parti ve örgütten oluşan "Togo'yu Kurtaralım" adlı koalisyon hareketi yaptı.

'Siyasi değişimde sekx silah olsun'

Koalisyonun kadın bölümü sorumlusu Isabelle Ameganvi, bu eylemin siyasi değişim sağlamak için bir "silah" olarak kullanılabileceğini belirtti.

Ameganvi, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Erkeklere Togolu kadınların ne istediğini anlatabilmek için elimizde pekçok araç var" dedi.

Bu eylemin, barış için 2003'te benzer bir greve giden Liberyalı kadınlardan esinlendiğini belirten Ameganvi, "Erkekler sesimizi duymayı reddederse seks grevinden daha etkili başka bir eylem yapacağız" dedi.

45 yıllık iktidara karşı

6,6 milyon nüfuslu küçük bir Bati Afrika ülkesi olan Togo'da 40 yıldan fazladır aynı aile iktidarı elinde tutuyor.

38 yıl iktidarda kalıp 2005'te ölen babası Eyadema Gnassingbe'nin yerine geçen Başkan Faure Gnassingbe 2010'da yeniden seçildi.

Kadınların eşleriyle yatmama eylemi, Cumartesi günü Lome'de binlerce kişinin katıldığı gösteride ilan edildi.

Gösteri, Ekim'de yapılacak olan parlamento seçimlerinde Gnassingbe'nin partisi lehine olacağı düşünülen yeni seçim reformlarını protesto amacıyla yapıldı.