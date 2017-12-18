Başkan, işçinin 'tahrik ediyorsunuz' diyerek saldırdığı bisikletli kadınlardan özür diledi

Gürkay GÜNDOĞAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde, belediyede taşeron işçi olarak çalışan S.K., bisiklete binen kadınların arasında bulunan G.G.\'ye, \"Filyos\'ta kadınların bisiklete binmesini istemiyoruz. Bisiklete binerek herkesi tahrik ediyorsunuz\" diyerek saldırdı, boğazını sıktı. Filyos Belde Belediye Başkanı Ömer Ünal, tekrar beldeye gelen Zonguldak Kadın Platformu üyesi kadınları çiçeklerle karşılayarak, \"O kişi adına sizden özür diliyorum\" dedi.

Zonguldak Kadın Platformu üyesi 20 kadın, 10 Aralık İnsan Hakları Günü\'nde Filyos beldesinde bisiklete bindi. Bu sırada iddiaya göre, belediyede taşeron işçi S.K., bisiklete binen kadınların arasında bulunan G.G.\'ye laf atarak saldırıda bulundu. Kadının boğazını sıkan S.K.\'nin, \"Filyos\'ta kadınların bisiklete binmesini istemiyoruz. Bisiklete binerek herkesi tahrik ediyorsunuz\" dediği iddia edildi.

Kadınların şikayeti üzerine jandarmanın gözaltına aldığı S.K., ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmasını sürdüren jandarma, S.K. ile G.G. arasında daha önceye dayalı husumet bulunduğunu da tespit etti. Ayrıca S.K.\'nin ifadesinde, kadınlara yönelik söylediği iddia edilen sözleri kabul etmediği öğrenildi.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Zonguldak Kadın Platformu üyesi kadınlar, dün trenle tekrar Filyos beldesine gitti. Filyos Belediye Başkanı Ömer Ünal, kadınları tren istasyonunda çiçeklerle karşıladı. Ünal, kadınlara çiçek vererek özür diledi. S.K.\'nin iddia edildiği gibi koruması olmadığını ve olayın şahsi bir mesele olduğunu söyleyen Ünal, \"Filyos\'a hoş geldiniz. Olay yargıda. O kişi adına sizden özür diliyorum. İstediğiniz zaman Filyos\'a gelebilirsiniz. Benim eşim de sahilde dolaşıyor. Burada kimse kimseyi rahatsız etmez, taciz etmez. Bu olay şahsidir, siyasi değildir, bizle bir bağlantısı yoktur. Bisiklete binmek istediğiniz zaman bizi de arayın. Biz de sizinle bisiklete binelim\" dedi.

Zonguldak Kadın Platformu Sözcüsü Lale Tetik ise Filyos halkıyla bir sorunları olmadığını, Filyos\'u çok sevdiklerini söyleyerek, \"Filyos\'ta saldırıya uğrayan arkadaşımızdan da özür dilenmesini istiyoruz. Şiddet uygulayan kişinin cezalandırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Kadınlar daha sonrası Filyoslu kadınlar ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra beldede bisikletle gezdi. Çaycuma, Bartın, Amasra ve Devrek\'ten gelen bisiklet topluluğu üyeleri de kadınlara destek amaçlı bisiklet turuna katıldı.



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