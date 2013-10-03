Başkan Erzen, 'rant' konuşmasını düzeltti: Rant derken belediyeyi kast ettim

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Milliyet'e verdiği demeçte belediye başkanının değil, bir kurum olarak belediyenin rant elde edebileceğini kasttettiğini belirtti.

Erzan, açıklamasında, “Ben net larak şunu söyledim: Burası 100 bin metrekarelik bir arazi. Böyle bir yeri imara açsak binlerce konut olabilirdi. E-5 kenarında cazip bir arazi. Biz bunu parka dönüştürdük. İmara açsak rantı da olabilirdi, 2.5 milyon dolarlık bir rantı vardı. Bu rant belediyeye de müteahhide de kalabilirdi. Ben açıklamamda belediyeyi kastettim. Belediye Başkanı’nın rant elde etmesi diye bir şey mümkün olamaz" ifadelerini kullandı.

'Başkan da zengin olur'

Erzan, konuşmasının tartışma yaratın kısmında şunları söylüyordu:

“Burası E-5 kenarında çok değerli bir arsa. Yaptığımız hesapla, imara açılsa 2.5 milyar dolarlık rant çıkıyor. Az para değil, belediye başkanı da, belediye de, müteahhit de zengin olurdu. Biz bu rantı halka verdik. Tapuya da yeşil alan şerhi koydurduk. Artık burasını imara açamazlar. Bizden sonra imara açılırsa bu da vatana ihanettir”

Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can da, Erzan'ın bu sözlerini köşesine taşıyarak, "Hadi o arsa imara açılsa belediye ve müteahhidin zengin olmasını anladık diyelim. Peki, bir arazi imara açılınca belediye başkanı nasıl zengin oluyor? Evet Sayın Başkan, madem o arazi imara açılsa 2,5 milyar dolar ederdi, oradan belediye başkanı olarak sizin payınıza ne düşerdi? Bu iş için kendinize ayırdığınız bir oran, tarife var mı?" demişti.