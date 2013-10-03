T24 LogoT24 Logo
Gündem

Başkan Erzen, 'rant' konuşmasını düzeltti: Rant derken belediyeyi kast ettim

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, dün Eyüp Can'ın da köşesine taşıdığı 'belediye başkanı da zengin olurdu' ifadesini düzeltti.

03 Ekim 2013 22:10

Bakırköy Belediye Başkanı Ateş Ünal Erzen, Milliyet'e verdiği demeçte belediye başkanının değil, bir kurum olarak belediyenin rant elde edebileceğini kasttettiğini belirtti.
Erzan, açıklamasında, “Ben net larak şunu söyledim: Burası 100 bin metrekarelik bir arazi. Böyle bir yeri imara açsak binlerce konut olabilirdi. E-5 kenarında cazip bir arazi. Biz bunu parka dönüştürdük. İmara açsak rantı da olabilirdi, 2.5 milyon dolarlık bir rantı vardı. Bu rant belediyeye de müteahhide de kalabilirdi. Ben açıklamamda belediyeyi kastettim. Belediye Başkanı’nın rant elde etmesi diye bir şey mümkün olamaz" ifadelerini kullandı.
 

'Başkan da zengin olur'

 
Erzan, konuşmasının tartışma yaratın kısmında şunları söylüyordu:
“Burası E-5 kenarında çok değerli bir arsa. Yaptığımız hesapla, imara açılsa 2.5 milyar dolarlık rant çıkıyor. Az para değil, belediye başkanı da, belediye de, müteahhit de zengin olurdu. Biz bu rantı halka verdik. Tapuya da yeşil alan şerhi koydurduk. Artık burasını imara açamazlar. Bizden sonra imara açılırsa bu da vatana ihanettir”
Radikal Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eyüp Can da, Erzan'ın bu sözlerini köşesine taşıyarak, "Hadi o arsa imara açılsa belediye ve müteahhidin zengin olmasını anladık diyelim. Peki, bir arazi imara açılınca belediye başkanı nasıl zengin oluyor? Evet Sayın Başkan, madem o arazi imara açılsa 2,5 milyar dolar ederdi, oradan belediye başkanı olarak sizin payınıza ne düşerdi? Bu iş için kendinize ayırdığınız bir oran, tarife var mı?" demişti.

ETİKETLER

ateş ünal erzenranteyüp canbelediyebaşkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24