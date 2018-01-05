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Başkan Eroğlu, Aysima'nın isteğini gerçekleştirdi

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT'ta sosyal medyadan 'okul bahçesindeki kediler üşümesin' diye çağrı yapan ilkokul öğrencisi Aysima Özdemir'in isteğini Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerine getirdi

05 Ocak 2018 15:28

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA) - TOKAT\'ta sosyal medyadan \'okul bahçesindeki kediler üşümesin\' diye çağrı yapan ilkokul öğrencisi Aysima Özdemir\'in isteğini Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu yerine getirdi.
26 Haziran İlkokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Aysima Özdemir (6), okul bahçesinde bulunan kediler için babası Mehmet Özdemir\'in yardımıyla sosyal medya üzerinde video paylaştı. Aysime videoda, \'\'Merhaba benim adım Aysima. 26 Haziran İlkokulu’nda okuyorum. Bizim okulun bahçesindeki kediler çok üşüyor. Onlara kedi evi gönderir misiniz?\'\' mesajını verdi.
Aysima’nın talebini öğrenen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, ekiplere talimat vererek okulun bahçesine kedi evi kurdurdu. Sabah saatlerinde okulu ziyaret eden ve minik Aysima\'ya duyarlılığından dolayı teşekkür eden Başkanı Eyüp Eroğlu, \'\'Kıymetli evlatlarımız çok önemli bir toplumsal duyarlılığı hepimize bir kez daha gösterdiler, ispatladılar. Dün Aysima bize kısa ama o kadar samimi güzel bir video gönderdi. Biz de buna duyarsız kalamazdık. Ekiplerimiz ertesi gün okulumuzun bahçesine kedi evini yerleştirdi\'\' dedi.
Başkan Eroğlu\'na teşekkür eden Aysima Özdemir ise \'\'Okulumuzun bahçesinde çok kedi var. Havalar soğuyor ve kediler çok üşüyor. Okula giderken babamdan kediler için ev yapmasını istedim. Belediye Başkanımız da o evi verdi\'\' diye konuştu.

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