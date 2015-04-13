Başkan Duygun Yarsuvat: Ünal Aysal Galatasaray uçağından paraşütle atladı

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, selefi Ünal Aysal’ın görevden ayrılmasıyla ilgili olarak, “Galatasaray başıboş durumdaydı. Tüzük hükümleri çiğneniyordu. Tüzükte belli, iki kere süre uzatmaya gidildi. Daha sonra 5 yıla çıkartıldı. Buna engel olmak için geldik. Bana bir hikayeyi hatırlatıyor bu, gazetelerde çıkan düşen uçağı biliyorsunuz. Galatasaray uçağının pilotu da Alplerin üzerinde paraşütle atladı. Uçağın içinde bulunan Galatasaraylılar da dümene geçip, uçağı indirdik.“

Galatasaray Başkanı Duygun Yarsuvat, NTV’de katıldığı %100 Futbol'da gündeme dair soruları yanıtladı. Sarı-kırmızılı kulüpte başkanlık görevini devraldığı bir önceki Ünal Aysal yönetimine değinen Yarsuvat çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“5-6 haftalık süreniz kaldı. Gönül isterdi ki devam etseydiniz” yorumu üzerine, “Ben yine Galatasaray’ın sporun içindeyim, aday falan değilim. 210 için geldim diye söz verdim ve bırakacağım dedim. Tüzüğün hükümlyerine sadık kaldım. Sözümü tutmazsam Duygun olamam. Kamuoyunun nezdinde de Duygun olamam” Dedi.

“Galatasaray başıboş durumdaydı. Tüzük hükümleri çiğneniyordu. Tüzükte belli, iki kere süre uzatmaya gidildi. Daha sonra 5 yıla çıkartıldı. Buna engel olmak için geldik. Bana bir hikayeyi hatırlatıyor bu, gazetelerde çıkan düşen uçağı biliyorsunuz. Galatasaray pilotunun uçağı da Alplerin üzerinde parüşütle atladı. Uçağın içinde bulunan Galatasaraylılar da dümene geçip, uçağı indirdik.“

‘Sorumlu olmaktan kaçamazsınız’

“Ben öyle düşünmüyorum. Siz de düşünün, bir şöfor neden yolda giderken, otobüsü bırakıp gidiyor. Galatasaray için sorumluluk altına girdik. Benimle beraber 15 kişi girdi. Bu Galatasaraylı olmanın bir sonucu. Sorumlu olmaktan kaçamazsınız. Uçak piste indi. 23 Mayıs’ta ekip değişecek. Uçaklarda ekipler, belli süre çalışırlar, ondan sonra yeni ekip gelir o uçağı alıp gider. Uçağı kaldırırken de zorlanmaz. Galatasaray’ın durumunu biz açıkladık. Şeffaf olmak zorundayız dedik. Şimdi herkes Galatasaray’ı tartışıyor. Başarıya odaklanmış iseniz şeffaf olacaksınız. Başarıyı kaçırdığınız zaman Galatasaray da bitiyor. Türkiye’de Gençlerbirliği hariç herkesin borcu var.”

Galatasaray’ın içinde bulunduğu mali durumla ilgili ise, “Galatasaray obez bir çocuktu. Kadroları şişmişti, kadroları indirdik. Ama daha da inmesi gerek. O obezliğin 200 kişiye inmesi lazım. Bunu zamanda masraftan da kaçması lazım. Biz bunları kıstık. Kıstığımız zaman çok eleştiri aldık, ama bunu yapmak zorundaydık. Mesela Galatasaray UEFA kriterlerine uymaz deniyor, hayır uyar. Biz onu sağladık. 2016 tehlikesi vardı, ama yok. Avrupa Kupaları’na k atılmama şansı şampiyon olamazsak.”

“Sneijder ‘Türk’ oldu”

“Kulübün oyuncularına karşı borçsuz olması lazım. En büyük kriter bu. Biz bunları yaptık, bir çok arkadaşımız da yardımcı oldu. Bir çok spekülasyonlar var. Evrak veririz sonuca gidiyoruz deniyor ama o evrakı kabul etmemeleri de var. Futbolun başında iki arkadaşımız Abdurrahim Albayrak ve Ali Dürüst var. Bunların sonsuz başarısı var. Düşünebiliyor musunuz, Sneijder Abdurrahim ile tavla oynuyor. Sneijder takıma üçlü çektiriyor. Daha önce içine kapanık birisiydi. Türk oldu.”