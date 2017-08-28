Başkan Doğan, takıma sahip çıktı: İlk maçın günahı olmaz

Onur ATIŞ/İZMİR, (DHA)- TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta evinde Keçiörengücü\'ne 3-2 yenilerek sezona kötü başlayan Bucaspor\'un Başkan Ahmet Doğan, futbolculara sahip çıkarken \"İlk maçın günahı olmaz\" dedi.

Doğan, yaptığı açıklamada sezona 3 puanla başlamayı arzu ettiklerini ancak, basit hataların yenilgiyi getirdiğini söyledi. Başkan Ahmet Doğan, \"Ben asla karamsarlığa kapılmıyorum. Hem teknik ekibe hem de futbolculara sonuna kadar inanıyorum\" diye konuştu.

Sezonu ilk 5 içinde bitireceklerini öne süren Başkan Doğan, şöyle devam etti:

\"Hedefimizden kesinlikle sapma yok. Sezon boyunca da zaman zaman da kayıplar olacak. Önemli olan; inanmak. Daha önümüzde 33 hafta var ve köprünün altından çok sular akar. Biz kaliteli bir ekibiz. Taraftarımız da muhteşemdi. Onların her zaman desteklerini bekliyoruz.\"

Sarı-lacivertli ekip milli maç arasından sonra Eyüpspor ile deplasmanında karşılaşacak.