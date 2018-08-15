"Başkan çıkmış televizyonda 'Samsung alın' diyor; milyon dolarlık reklam bedavaya geldi"

Sözcü Yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var" açıklamasını köşesine taşıyarak, "Mustafa Kemal milli mücadeleyi Samsun'dan başlatmıştı. Başkan Erdoğan Samsung'dan başlattı!" dedi. Erdoğan'ın açıklamasını ti'ye alarak RTÜK' e seslenen yazar, " Başkan çıkmış televizyonda “Samsung alın” diyor. Güney Kore firması milyon dolarlık reklamı bedavaya getiriyor. RTÜK görmüyor, duymuyor!" vurgusu yaptı.

"Halkı iPhone'undan sokaklara davet etmişti"

Erdoğan'ın İphone'u boykot çağrısını eleştiren yazar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe gecesi halkı iPhone'undan sokaklara davet ettiğini hatırlatarak, "Milli mücadele Samsung’dan başladı!" başlığıyla yayımlanan yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Mustafa Kemal milli mücadeleyi Samsun'dan başlatmıştı. Başkan Erdoğan Samsung'dan başlattı! “Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa, öbür tarafta Samsung var” diyerek yolumuzu aydınlattı. Nerede görsem tanırım, Başkan'ın klasik atarlanması….

Halbuki darbe gecesi kendi iPhone'undan sokaklara davet etmişti milleti… İnterneti açın, Başkan'ın üzerine cumhurbaşkanlığı forsu işlenmiş, imzalı iMac bilgisayarlı resmi…

Araştırma yapılsın, AKP'li milletvekillerinin en az yüzde 70'i bu telefonu kullanıyordur… Sahi Nokia'yı astılar, Ericsson'u zehirlediler, nerede iPhone'u yedirmeyizciler?

İşin ilginci, televizyonda en ufak bir marka göründüğünde RTÜK cezayı yapıştırıyor. Kanallar korkudan millete yarısı buzlanmış film izletiyor. Başkan çıkmış televizyonda “Samsung alın” diyor. Güney Kore firması milyon dolarlık reklamı bedavaya getiriyor. RTÜK görmüyor, duymuyor!

Yalnız bizim milletin boykot anlayışında ufak sorunlar var. Çin'i boykot ediyoruz diye Çin lokantasını basıp, Uygur Türkü aşçıyı dövmüşlerdi. Hollanda'yı boykot ederken Fransız bayrağını ateşe vermişlerdi.

Vali Coca-Cola'yı yere dökerek boykot etti, gitti Fanta içti. Gerçi Cola-Turka veya Çamlıca içse ne fark ederdi? Onlar da parası karşılığında Japonlara devredildi!

Dolar ikiye katlamış. Millette iPhone alacak hal mi kalmış? Para kalmadı diyeceğimize boykot yapıyoruz deriz. Hava atmaya devam ederiz.

Ya hali hazırda iPhone'u olanlar? Güncelleştirme yapmasalar boykot sayılır mı? Başkan muhtarların cebindeki sigaraları topluyor, çöpe atıyordu. Şahsi merakım şimdi ceplerden iPhone'ları da toplar çöpe atar mı?

Bakın; Samsung bir marka… iPhone bir marka değil… Piyasa değeri 1 trilyon dolar ileTürkiye'nin milli hasılasından büyük Apple markasının bir ürünü…

Apple'ı boykot ettiğinizde alternatif olarak Google kullanmak zorundasınız. Yani ne alırsan al Amerika'ya yarıyor. Tüm cep telefonlarında Amerikan yazılımı kullanılıyor.

Şöyle hesaplayalım… Kilogram başına ihracatımız 2017'de 1.36 dolara kadar geriledi. Bir ton ihracattan ne kadar kazanıyoruz? Yaklaşık 1360 dolar…

Apple iPhone X'in en ucuzu 1000 dolar… Telefonun maliyeti 357 dolar… Bir adet telefon satışından 643 dolar temiz kâr…

Ağırlığı ne kadar bu telefonların? Sadece 143 gram… Ancak 7000 telefon 1 tonediyor! Şirket 1 ton telefon satışından 4.5 milyon dolar kâr yazıyor!

Türkiye üç ton ihracat yapsın, üzerine de 80 dolar fark ödesin, yarım kilo cep telefonu alsın! Neyse ki Kanada'ya boykot uygulamadık. Cep telefonsuz yapardık da, mercimek yemeden, çorbasını içmeden ne yapacaktık?"