Başkan Çağırıcı:  Halkımız en doğru kararı verecektir

İSTANBUL, (DHA)- BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, oyunu Mahmutbey Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy İlkokulu’nda kullandı. Seçime ilgiden memnun olduğunu söyleyen Çağırıcı, “Halkımız, hem ülkemiz ve milletimizin geleceği hem de İslam aleminin yarını için en doğru en güzel kararı verecektir” dedi.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sabah erken saatlerden itibaren ilçede sandık kurulan okulları dolaşarak oy verme işlemlerini yerinde izledi. Çağırıcı eşi ve çocuklarıyla birlikte saat 15.00’da Cumhurbaşkanlığı ile 27. Dönem Milletvekilliği için oyunu 3209 numaralı sandıkta kullandı.

Başkan Çağırıcı, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Sakin ve sorunsuz bir seçim süreci geçirdik. İnşallah güven ve huzur içinde bir seçimi daha tamamlayacağız. Gelişmiş ülkelerde bile olmayan oranda bir katılım olduğunu görmek demokrasi adına bizi sevindiriyor. Bugün sandıkta milli iradenin tam olarak tecelli edeceğine yürekten inanıyorum. Halkımız hem ülkemiz ve milletimizin geleceği hem de İslam aleminin yarını için en doğru en güzel kararı verecektir. Allah hayırlı uğurlu etsin”

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