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Spor

Başkan Büyükkarcı'dan Karşıyaka'ya moral

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta üst üste üçüncü yenilgisini son dakika golüyle Hacettepe karşısında alan Karşıyaka, kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalıp kümede kalma umutlarını azaltırken Başkan Turgay Büyükkarcı'dan camiaya

19 Şubat 2018 16:52

Ergin KARATAŞ / İZMİR, (DHA) - TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta üst üste üçüncü yenilgisini son dakika golüyle Hacettepe karşısında alan Karşıyaka, kurtuluş hattının 5 puan gerisinde kalıp kümede kalma umutlarını azaltırken Başkan Turgay Büyükkarcı\'dan camiaya moral geldi. Kulübün 20 Ocak\'ta yapılan olağanüstü kongresinde zor dönemde başkanlığa talip olan Büyükkarcı, \"Bir kaç mağlubiyet 105 yıllık kulüpten ancak biraz toz alır\" dedi.
Göreve seçildikten sonra Folkart Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak\'ın mali desteğiyle birlikte kulübe kesilen 18 puan silme cezasının son anda önüne geçmesine rağmen sahadaki sonuçlarla kahrolan Büyükkarcı, resmi interenet sitesinden açıklama yaptı.
Başkan Büyükkarcı, camiaya yönelik açıklamasında, \"Evet yenildik. Evet çok üzüldük, kahrolduk, içimiz acıdı. Ama bir kaç mağlubiyet 105 yıllık kulüpten ancak biraz toz alır! Bir aydır yönetim olarak gece gündüz çalışıyoruz. Çınar ayağa kalkacak, kimsenin kuşkusu olmasın. Futbol, basketbol, voleybol, yelken, tenis... Yani Karşıyaka Spor Kulübü, taraftarı, sporcusu, çalışanı, sponsorları ve yönetimi ile bugünlerden kurtulacak. Mali yapı, tesisler ve alt yapılarımız yenilenen organizasyonları ile çok kısa bir süre sonra şeffaf olarak camiamızla paylaşılacaktır\" ifadelerini kullandı.
8 gün içerisinde oynanan son 3 maçta hakem kararlarına da tepki gösteren Karşıyaka\'da Mahmut ve Battal cezalı duruma düştü.
SON DAKİKALARDA 9 PUANI GİTTİ
Sezon başında FIFA ve Kulüp Lisans Kurulu tarafından 6 puanı silinen, toplam 30 puan silme cezasından ise taraftarların kampanyası, Mesut Sancak\'ın mali desteği ve yeni yönetimin çabasıyla kurtulan Karşıyaka, grupta 9 puanı da son anlarda kaybetti. Hacettepe karşısında 90\'ıncı dakikada mağlubiyet golünü kalesinde görerek 2-1 kaybeden Karşıyaka, 1-0 yenildiği Sakaryaspor maçında 87, 1-1\'lik Kırklarelispor mücadelesinde 85, 1-0 mağlup olduğu Nazilli Belediyespor deplasmanında 90, 3-3\'lük Kahramanmaraş deplasmanında 88, 1-1 biten Pendikspor sınavında ise 86\'ncı dakikada kalesinde gol gördü. İlk yarıda puanları silinmese 21 puanda olacak yeşil-kırmızılı ekip, son dakika kayıplarıyla ise 30 puana çıkma fırsatını tepti. 

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