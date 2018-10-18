Başkan bile tepkili; Kütahya Belediyesi'nde işe alınan eski AKP'li vekilin kızı Ankara'da kedi satıyor!

Eski AKP Kütahya Milletvekili Hüsnü Ordu'nun kızı Sümeyra Ordu, sınavsız ve açıktan atamayla Kütahya Belediyesi Özel Kalemi'nde işe girdi. Ankara'da yaşayan ve internet üzerinden "kedi satışı" yapan Sümeyra Ordu'nun işe gitmediği bildirildi. Aydan aya hesabına yatan maaşını ise düzenli olarak aldığı iddia edildi. Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu olayı doğrularken, "Geliyor, rapor alıyor ve izin kullanıyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?” ifadesini kullandı.

Sözcü'de yer alan habere göre, Ankara'da yaşayan ve Kütahya'daki işine gitmeyen Sümeyra Ordu, hem devletten maaşını alıyor hem de kedi satarak para kazanıyor. Sosyal medyada “sumeyracathouse” adıyla site açan Ordu, yüksek fiyatlara cins kedileri pazarlıyor. Yasalara göre kamu görevlilerinin ticari kazanç elde edecek başka bir işte çalışması yasak.

AKP'li Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu olayı doğruladı ve şunları söyledi:

“Özel Kalem olarak görevli bizde görevli… Bakanlık onayıyla alındı. Ama raporlu. Başkası o görevi yapıyor. Geliyor, rapor alıyor ve izin kullanıyor. Ankara'da TOKİ'ye naklen geçmek istiyor. Doktor rapor veriyorsa ben ne diyeyim?”

CHP Kütahya Milletvekili Fazıl Kasap ‘' Vekil kızı, 6 aydır hiç işe gelmeden, Ankara'da oturduğu yerden maaş alıyor. Bu, adaletsizliktir hukuksuzluktur kural tanımazlıktır. Halkın vergileri gasp ediliyor'' dedi.