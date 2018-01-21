Başkan, araziye gömülü 10 köpeğe arabaların çarptığını iddia etti

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ın Çaycuma ilçesine bağlı Perşembe Beldesi Belediye Başkanı İsmail İnam, araziye gömülen 10 köpeğin ölümüyle ilgili kurumlarının sorumluluğu olmadığını, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü\'nün kestiği 27 bin 520 TL\'lik cezaya itiraz ettiklerini söyledi. Başkan İnam, toplu halde karayolundan geçen bu hayvanlara araçların çarptığını iddia etti.

Perşembe beldesinde 2 Aralık 2016 tarihinde belediye ekiplerinin sahipsiz sokak köpeklerini iğne ile bayıltarak topladığı ve ardından boş araziye canlı gömdüğü iddiasıyla Çaycuma Cumhuriyet Savcılığı, özel eğitim öğretmeni Gökhan Kazan\'ın şikayetiyle soruşturma başlatmıştı. Kazan\'ın gösterdiği yerde bilirkişi heyetiyle birlikte yapılan kazıda telef olmuş 10 köpekle karşılaşıldı. Soruşturma sonucunda savcılık, köpeklerin uyuşturucu iğne kullanılarak öldürüldüğünü belirtmesine rağmen Türk Ceza Kanunu\'nda sahipsiz sokak köpeklerine yönelik ceza maddesi bulunmadığı için kavuşturmaya yer olmadığına karar verdi. Savcılık geçen yıl Kasım ayında karar verirken, idari para cezası kesmesi için Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'na yazı yazdı. Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü, savcılığın şikayeti üzerine Perşembe Belediyesi\'ne öldürülen hayvan başına 2 bin 752 lira olmak üzere toplam 27 bin 520 lira para cezası kesti.

YAZILI AÇIKLAMA YAPTI

Perşembe Beldesi Belediye Başkanı İsmail İnam, hayvan ölümlerinin belediye tarafından gerçekleştirilmediğini belirterek, şu yazılı açıklamada bulundu:

\"Bizim asıl uygulamamız, beldemizde yaralı, hasta, bazen hırçın ve insanlara ve özellikle çocuklara saldırıp tedirgin eden sokak köpeklerini gönüllü veterinerlerimiz nezaretinde uyuşturucu iğne ile yakalayarak hasta olanlarını Çaycuma ilçemizdeki köpek barınağına tedaviye gönderip, aşırı hırçın olanları da rehabilite ederek beldemizden uzak, yerleşim yerinin olmadığı, boş arazilere bırakmaktayız. Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca müştekinin gösterdiği bazı boş arazilerde yaptırdığı kazı sonucu üç adedi parçalanmış, 7 adedi ölü olmak üzere toplam 10 adet köpek bulunmuştur. Ölü köpeklerden alınan doku örnekleri \'Ankara Tıp Kimya İhtisas Başkanlığı\'na gönderilmiş, ilgili kurum tarafından gönderilen raporda doku örneklerinde uyuşturucu, uyarıcı maddelerin bulunmadığı, iğne enjektöründe de uyuşturucu, uyarıcı madde bulunmadığı bildirilmiştir. Rapora göre uyuşturucu ile öldürülmediği belirtilen köpeklerin aynı kararın bir alt satırında \'Perşembe Belde Belediyesi ekiplerince uyuşturucu iğne kullanılmak suretiyle öldürülen köpekler\' ibaresi bir çelişkidir. Adli tıp raporu ayrı, savcılık raporu ayrı yorumlanmıştır. Rapora göre müştekinin iddia ettiği gibi köpeklerin uyuşturucu kullanılarak öldürülmediği kesindir. Kaldı ki köpeklerin bir kısmı parçalanmış halde bulunmuştur. Uyuşturucu ile ölen köpek nasıl parçalanmış olabilir? Bu da gerçek hayatla bağdaşmayan bir çelişkidir.\"

CEZANIN İPTALİ İÇİN İTİRAZ EDİLDİ

Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğü\'nün sorumlu olarak belediyeyi gösterdiğini ve ceza kestiğini belirten Başkan İnam, bu konuda belediyenin yetkili kişi ve personelinden hiçbirinin ifade ve bilgisine başvurulmadığını söyledi. Belde jandarma karakolunun yaptığı soruşturmada köpeklerin belediye tarafından öldürüldüğüyle ilgili açıklama bulunmadığını sadece dedikodular olduğunun belirtildiğini ifade eden Başkan İnam, açıklamasına şöyle devam etti:

\"Köpeklerin iğne ve şırınga ile öldürülmedikleri adli tıp raporu ile kesinlik kazanmıştır. Bu kadar çelişkinin olduğu savcılık kararı ile idari yaptırım kararının kestiği cezayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu nedenle Çaycuma Sulh Ceza Mahkemesi\'ne dava açılmıştır. Belediye olarak yaptığımız araştırmada köpek ölülerinin bulunduğu alan, çevre köylerin geçiş bölgesi olup Bartın İli karayolu kenarındadır. Zaman zaman bu alanda araba çarpması sonucu köpek ölümlerinin olduğu, köyden gelen çobanlık yapan vatandaşlardan alınan bilgilerden de köpeklerin birleşme zamanı toplu halde gezdikleri, karayolundan toplu halde geçerken arabaların çarptığı bir gerçektir.\"

\'HAYVAN SEVERİM\'

Başkan İnam, bulunan hayvan ölülerinde kurumlarının herhangi bir sorumluluğu olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

\"Bugüne kadar susmamızın tek nedeni suçlu olduğumuzdan değil, kurumumuza resmi bir evrak ulaşmamış olmasındandır. Ayrıca şahsen evimde \'Zeytin\' isminde köpek besleyen bir hayvanseverim. Önce insansever olacaksın, sonra hayvanları zaten seversin. Tüm hayvansever dostlarıma selam, saygılarımı sunarım. Ben bu kadar hakareti hak etmedim.\"



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