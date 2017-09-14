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Spor

Başkan Alıcık'tan haltere tam destek

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çorum'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 94 kiloda ikinci olan olan Nazilli Belediyesporlu Şevket Gültekin'i makamında kabul edip, çeyrek altınla ö

14 Eylül 2017 15:14

Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ, (DHA)- NAZİLLİ Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Çorum\'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Türkiye Halter Şampiyonası\'nda 94 kiloda ikinci olan olan Nazilli Belediyesporlu Şevket Gültekin\'i makamında kabul edip, çeyrek altınla ödüllendirdi.
Sporun her dalında yeni şampiyonlar yetiştirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başkan Alıcık, genç halterciyi kutladı. Halter takımına verdiği destek için Haluk Alıcık\'a teşekkür eden Antrenör Meliha Sarıkoca, \"Nazilli halkına ve gençlerine halter sporunu sevdirmeyi amaçlıyoruz. Okulların açılması ile çalışmalarımız daha da yoğunlaşacak. İlçede halteri belirli bir noktaya getirdik. Hedefimiz Nazilli\'ye yeni şampiyonlar kazandırmak\" diye konuştu.

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