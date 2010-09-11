-BAŞKAN ALİ ÖRGEN'İN SERBEST BIRAKILMASINI İSTEDİ ROMA (A.A) - 11.09.2010 - Taranto Belediye Başkanı İppazio Stefano, terör örgütü PKK üyesi olduğu iddiasıyla Türkiye'nin İtalya'dan iade talebinde bulunduğu Ali Örgen'in serbest bırakılmasını istedi. Belediye Başkanı Stefano'nun, Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bülten nedeniyle 18 Ağustos'ta Taranto'da yakalanan Örgen'le ilgili olarak İtalya Adalet Bakanı Angelino Alfano'ya bir mektup gönderdiği öğrenildi. Yeniden Komünist Yapılanma Partisi'ne mensup olan Taranto Belediye Başkanı Stefano, Alfano'ya hitaben yazdığı mektupta, "Ali Örgen'e adilce davranılarak Taranto halkına ve kendi işine kavuşmasının mümkün kılınması için yargıya, İtalyan hükümetine ve Türk makamlarına çağrıda bulunuyorum" ifadesine yer verdi. Belediye Başkanı Stefano, mektubunda, İtalya'dan siyasi sığınma elde etmesinin ardından Taranto'da uluslararası ücretli telefon görüşmesi hizmeti sunan bir dükkan işlettiği sırada yakalanan Örgen hakkında şu cümleleri kullandı: "Taranto kentinde bulunduğu süre içerisinde Örgen'i tanımış olan hemşehrililerimizin tanıklık ve değerlendirmeleri bizlere iletilmiş durumdadır. Anlatılanlar, onun onurlu, kendini işe adamış ve kent sakinleriyle uyum sağlamış bir kişi olduğunu göstermektedir. O, yaptığı iş ve kentimizde ilk kez yabancılara kendi ülkelerini düşük bir fiyatla aramalarına olanak sağlayan bir telefon merkezi açmış olması neticesinde, yabancı göçmenler ve onların entegrasyonu açısından da örnek bir insan konumundadır.". Terör örgütü PKK'ya mensup oldukları gerekçesiyle Türkiye'nin çıkardığı kırmızı bültenler neticesinde İtalya'da yakalanan Nizamettin Toğuç ve Ali Örgen'le ilgili iade taleplerinin önümüzdeki haftalarda İtalyan yargısı tarafından karara bağlanması gerekiyor.