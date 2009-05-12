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Başkan Akaydın'ın makam odasında ‘böcek’ arandı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Akaydın'ın makam odasında dinleme cihazı arandı. Oda temiz çıktı

12 Mayıs 2009 03:00

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Akaydın'ın makam odasında ‘böcek’ olarak nitelendirilen dinleme cihazı araması yapıldı. Başkan Akaydın, arama sonucunda makam odasının temiz çıktığını söyledi.


Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ve Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı döneminde telefonlarının dinlendiğini iddia eden Büyükşehir Belediye Başkanı Akaydın, AKP'li Menderes Türel'den devraldığı makam odasında dinleme cihazı araması yaptırdı. Özel ekiplerin yaptığı arama sonucunda makam odasının temiz çıktığını belirten Akaydın, “Zaten telefonlarım dinleniyor, bundan eminim. Ama makam odasında yapılan arama devlette rutindir” dedi.

Arama için “Devlet terbiyesi bunu gerektirir” diyerek sözlerini sürdüren Başkan Akaydın, “Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili'nin dinlendiği bir ülkede, telefonda yaptığınız özel konuşmaların bir gün gazete manşetlerinde karşınıza çıktığı bir ülkede, sadece tedbir amaçlı olarak böyle bir arama yapıldı” diye konuştu.

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