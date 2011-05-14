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Spor

BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU İSTANBUL (A.A)

14 Mayıs 2011 14:45

-BAŞKAN ADAYLARI KONUŞTU  İSTANBUL (A.A) - 14.05.2011 - Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçim Genel Kurulu'nda, başkan adayları Mehmet Helvacı, Turgay Kıran ve Ünal Aysal, oy verme işlemi öncesi genel kurul üyelerine yönelik konuşmalarını yaptı. Kürsüye ilk olarak gelen Helvacı, seçim öncesinde yaşananları kısaca anlattıktan sonra, Galatasaray'ı geleceği taşıyacak plan ve programıyla aday olduğunu söyledi.  Programlarında neleri yapacakları kadar, neleri yapmayacaklarını da açıkladıklarını belirten Helvacı, ''Çünkü Galatasaray'da başkan adayı olan kişi, Ali Sami Yen'in koltuğuna talip olduğunun da farkında olmalıdır. Galatasaray büyük bir ailedir ve hak ettiği gibi yönetilmelidir'' dedi. -KIRAN- Atatürk'ün, ''Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim'' sözüyle başladığı kısa konuşmasında Turgay Kıran ise ''Biz de bu seçimde beyaz sayfa açmak için aday olduk. Yeni bir sabahın, yeni bir güneşin doğuşundayız. Umuyorum ki özgür iradenin hakim olduğu bir kongre yaşarız'' ifadelerini kullandı. -AYSAL- Başkan adayı Ünal Aysal da öncelikle bugün genel kurul toplantısına katılarak, Galatasaray'a, etiğine ve istikbaline sahip olmak isteyen üyelerine teşekkür etti. ''Yeni bir Galatasaray'ı kurmak niyetinde değiliz'' diyen Aysal, '' Galatasarayımız her türlü etik değere ve teçhizata sahiptir. Tek yapmak istediğimiz Galatasarayımızı bu yetenekleriyle ve özgüveniyle yeniden bir araya getirmek, birliği, beraberliği ve hep beraber sevinmeyi yeniden öğrenmektir. Size sadece bunun için söz verebiliyorum'' şeklinde konuştu.

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