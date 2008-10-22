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Dünya

Başkan adayları gökyüzünde buluştu

ABD'deki seçimler öncesinde iki paraşütçünün başkan adayları Obama ve McCain kılığındaki gökyüzü dalışı keyifle izlendi

22 Ekim 2008 03:00

ABD'deki seçimler öncesinde iki paraşütçünün başkan adayları Obama ve McCain kılığındaki gökyüzü dalışı keyifle izlendi

ABD'de 4 Kasım'da yapılacak seçimler öncesinde Cumhuriyetçi Başkan adayı John McCain ve Demokrat aday Barack Obama arasında kıran kırana bir rekabet sürüyor. Sık sık yayımlanan anketlerde çoğunlukla siyahi Senatör Obama McCain'in önünde görünüyor. Ancak yenişemedikleri, hatta el ele tutuştukları bir yer var ki, orası da gökyüzü...

Birlik mesajı mı?

Amerikan Paraşütçüler Birliği tarafından yayımlanan bu fotoğraf adeta bunun ete kemiğe bürünmüş hali oldu. Obama gibi giyinip Obama maskesi takan paraşütçü Scott Smith ve McCain kılığındaki Dan Brodsky-Chenfeld, California eyaletinin Perris Valley bölgesi semalarında yan yana gökyüzü dalışı yaptılar. El ele tutuşan iki sporcu, adeta Amerikan halkına 'Birlik olun' çağrısı yaptı. (Tempo24)

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