Başkan adayına tekme tokat dayak

T24- Perşembe günü, “Kulübü satın alıyorum. Şartlarınızı söyleyin. Tüm borçları da ödüyorum“ diyerek çanta dolusu para gösteren Fuat Donay, bugün Kocaelispor Başkanı Muammer Çelik'ten tekme tokat dayak yedi.





Türkiye 2'nci Ligi’nde 3 hafta sonunda henüz puan alamadığı gibi borçları nedeniyle 3'üncü Lig'e düşme tehlikesi de bulunan Kocaelispor’a talip olduğunu açıklayan Antalyalı işadamı Fuat Donay, 4 muhasebe uzmanıyla kulübün defterleri inceledikten sonra basın bir basın toplantısı düzenlemişti.



Tarihinin en kötü günlerini yaşayan Kocaelispor'u satın almak istediğini söyleyen Fuat Donay, kulübü satın alacağını, ancak tesislerin tamamının devredilmesini, bazı borçlardan da feragat edilmesini istemiş, çantasının içindeki paraları göstererek, “Ne kadar ciddi olduğumu göstermek için de biraz para getirdim“ demişti.



Mali krizden bir türlü çıkamayıp faizleriyle birlikte eski futbolcular ve sigorta primleriyle diğer ödemelerden kaynaklanan 80 milyon TL’nin üzerinde borcu bulunduğu için borçları yüzünden transfer yapamayan Kocaelispor'da bugün yeni bir şok gelişme yaşandı.



Fuat Donay, bugün öğleden sonra Kulüp Başkanı Muammer Çelik'le yeniden görüştü. Başkan Muammer Çelik, bu arada Fuat Donay’ın kolundan tuttu, bir odada konuşmak istediğini söyledi. Fuat Donay, “Benimle kolumdan tutarak konuşamazsın“ deyince Başkan Çelik, iddiaya göre tekme tokat vurmaya başladı.



Yüzü kan içinde kalan Fuat Donay, daha sonra hastaneye götürüldü, tedavisi tamamlandıktan sonra da Başkan Muammer Çelik’ten şikayetçi oldu. Başkan Muammer Çelik'de Yenikent Karakolu'na başvurarak Fuat Dolay'ın kendilerini dolandırmak istediğini öne sürerek karşı şikayette bulundu.



Paraların sahte olduğu iddiası



Karakolda ifade veren Başkan Muammer Çelik, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada Fuat Donay’ı vali, belediye başkanı, futbolcular ve kulüp camiasına tanıştırdığını, krallar gibi ağırladıklarını belirtti, şu iddialarda bulundu:“Özel otomobillerimizi bile özel işleri için diğer şehirlere gönderttik. Sonra bir telefon geldi. Dolandırıcı olduğunu söylediler. Bu konuyu konuşurken, bu kez gösterdiği paraların da sahte olduğu anlaşıldı.“ İfadeleri alınan Başkan Muammer Çelik ve Fuat Donay, daha sonra Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne sevk edildi.



