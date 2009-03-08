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Başkan adayına tek kurşunla gözdağı

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Payas Belde Belediye Başkan adayı DP'li Adnan Yıldırım'ın otomobiline tabancayla bir el ateş edildi.

08 Mart 2009 02:00

Hatay'ın Dörtyol İlçesi'ne bağlı Payas Belde Belediye Başkan Adayı DP'li Adnan Yıldırım'ın park halindeki otomobiline tabancayla bir el ateş edildi.

Olay, dün gece saat 01.00 sıralarında Kurtul Mahallesi Sadık Yıldırım Sokak'ta meydana geldi. Amcası Ali Yıldırım'ı ziyarete gelen başkan adayı Mali Müşavir Adnan Yıldırım, evde otururken park halindeki 31 PT 242 plakalı otomobile ön camdan bir el ateş edildi. Havanın rüzgarlı olması nedeniyle silah sesi fark edilmedi. Evine gitmek için otomobiline binen Yıldırım, camdaki kurşun deliğini fark edince durumu polise bildirdi. Yapılan incelemede, otomobile ön cepheden ateş edildiği, kurşunun camı, şoför koltuğu ve arka koltuğu delip bagaja saplandığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, başkan adayı Adnan Yıldırım, kimseyle bir düşmanlığı olmadığını, demokratik bir ortamda seçim çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

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