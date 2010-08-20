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Dünya

BAŞKAN ADAYI WYCLEF JEAN'İN ADI LİSTEDE YOK PORT

20 Ağustos 2010 10:14

-BAŞKAN ADAYI WYCLEF JEAN'İN ADI LİSTEDE YOK PORT-AU-PRINCE (A.A) - 20.08.2010 - Haiti'de yapılacak devlet başkanlığı seçimlerine katılmak için başvuruda bulunan Grammy ödüllü müzisyen Wyclef Jean'in (40) başvurusunun kabul edilmediği bildirildi.  Geçici seçim konseyinin bir üyesi, doğduğu ülkenin başkanlık seçiminde aday olmak için başvuruda bulunan hip-hop grubu The Fugees'in üyesi Wyclef Jean'in aranan hukuki şartlara uygun bulunan adayların yer aldığı listeye giremediğini söyledi. Adının açıklamasını istemeyen yetkili, Jean'in adaylığının bir takım hukuki gerekçelerle reddedildiğini belirtti ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.  Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'in dışındaki Croix-des-Bouquets'de doğan Wyclef Jean, 9 yaşındayken ailesiyle birlikte New York'a taşındı.  Devlet Başkanlığı seçiminde aday olacağını açıklamasının ardından ölüm tehditleri aldığını belirten Jean'in muhalifleri, ünlü sanatçının geçmişinin, devlet başkanı adaylığının gerekleri konusunda Haiti anayasasını ihlal ettiğini, devlet başkanı adayının seçim gününden en az 5 yıl öncesinde ülkede yaşaması gerektiğini savunuyorlar. Geçici seçim konseyi tarafından onaylanan adayların yer aldığı listenin bugün resmen ilan edilmesi öngörülüyor.  Haiti'de 28 Kasımda yapılacak devlet başkanlığı adaylığı için farklı geçmişlerden 34 aday başvuruda bulunmuştu.

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