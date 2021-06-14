Galatasaray Başkan adayı Özdemir: Kendi parasını bu şekilde harcamayacak insanlar, Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı

Galatasaray Kulübü'nün başkan adaylarından İbrahim Özdemir, Galatasaray'ın mali bir kaos içinde olduğunu belirtirken, "Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar, Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı" dedi.

Özdemir, 19 Haziran Cumartesi günü gerçekleşecek başkanlık seçimi öncesinde, NTV Spor'un sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın sosyal açıdan kaosun içinde olduğunu belirten Özdemir, "Büyük bir mali kaosun içindeyiz. Galatasaray, devlet olmasa iflas etmiş durumdaydı. Hovardaca yapılan bol sıfırlı transferler... Kendi işinde kazandığı parayı bu şekilde harcamayacak insanlar, Galatasaray'ın parasını hovardaca harcadı" diyerek önceki yönetimleri eleştirdi.

"Çok yetenekli, mesleklerinde büyük başarılar kazanmış bir kadromuz var"

Mali konuları çözebilecek tek ekibin, kendi ekibi olduğunu iddia eden Özdemir "Tefecilerden beslenmeyen, büyük ücretler ödeyerek bonservis yapmayan, finansmanı iyi yönetecek kadrolar oluşturarak, Galatasaray'ı yeniden düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Buna yüzde yüz inanıyorum. Yeter ki bizi yönetime getirsinler. Eskiden başkanlık yapan isimler çekilmesinler ama ağabeylik yapsınlar. Geçmiş dönemlerde ekip ruhuna önem verdim. Çok yetenekli, mesleklerinde büyük başarılar kazanmış, uzmanlaşmış ciddi bir kadromuz var" dedi.

"Galatasaray'ın futbolcu fabrikası kurması gerekir"

Transfer konusuna da dikkat çeken Özdemir "Transfer hedefimiz mümkünse 27 yaşından büyük futbolcu almamak. Söylediğim gibi bol sıfırlı gelen bir futbolcu getirmeyeceğiz. Avrupa'da 20'li yaşlarındaki futbolcu en yüksek performansına geliyor. Biz de 20 yaş genç görülüyor. Galatasaray'ın futbolcu fabrikası kurması gerekir" ifadelerini kullandı.

Eski dönemlerdeki yüksek meblağlı transferleri de eleştiren Özdemir "Eğer bize ucuza mal olacaksa, bonservisi yoksa, maaşı düşükse, mümkünse menajer parası ödemeden bu tür yetenekleri Galatasaray'a kazandırırsak iyi olur" dedi.

Fatih Terim'e çağrıda bulunduğunu söyleyen Özdemir, Fatih Terim'den olumlu bir yanıt gelirse onunla çalışabileceğini, olmazsa Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak isimlerin portföylerinde durduğunu belirtti. Özdemir, kimsenin vazgeçilmez olmadığını, bunu geçmiş senelerde deneyimlediklerini ekledi.