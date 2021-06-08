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Spor

Başkan açıkladı; Mustafa Denizli Altay'da kalacak mı?

08 Haziran 2021 12:13

Süper Lig'e 18 yıllık aradan sonra dönen Altay SK'da Mustafa Denizli'nin geleceği henüz netlik kazanmadı. Altay SK Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, ''Mustafa Denizli devam etmek istediği sürece bu kulüp onun kulübü" dedi.

Altay SK, TFF 1. Lig Play-Off'larında Altınordu'yu 1-0 mağlup ederek Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 3. takım olmuştu.

Altay SK Başkanı Özgür Ekmekçioğlu, D-Smart'ta yayınlanan Bol'ca Futbol programında Emre Bol ve Seçil Menteş 'in sorularını yanıtladı

Mustafa Denizli hakkında açıklamalarda bulunan Özgür Ekmekçioğlu, ''Mustafa Denizli devam etmek istediği sürece bu kulüp onun kulübü. Burası onun evi. Ona git diyemeyiz. Yeni yılın planlaması için o da çok sıkı çalışıyor. Biz de bütçe tarafında çalışıyoruz. Bu hafta tekrar görüşüp planımızı netleştireceğiz. Bütçe planlaması bizde oyuncu planlaması Mustafa Hoca’da.'' ifadelerini kullandı.

 

 

 

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