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Spor

Başkan Abdullah Mergen: Manisaspor doğru yolda

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR Başkanı Abdullah Mergen, bu sezon kulübe transfer yasağı gelmeden 13 takviye yaparak TFF 1'inci Lig koşullarında iyi bir takım kurduklarını söyledi

05 Eylül 2017 19:10

Mehmed Hakkı ÖZBAYIR / MANİSA, (DHA)- MANİSASPOR Başkanı Abdullah Mergen, bu sezon kulübe transfer yasağı gelmeden 13 takviye yaparak TFF 1\'inci Lig koşullarında iyi bir takım kurduklarını söyledi.
Son olarak geçen sezon kadroda yer alan futbolculardan Kongolu Constantin Bakaki ile sözleşme yenilediklerini, Timur Karagülmez\'le de görüşmelerin sürdüğünü belirten Başkan Mergen, \"Güçlü ve alternatifli bir kadro oluşturduk. Artık bu kadronun takım olması gerekiyor. Şu ana dek üç maç oynadık. Doğru yolda ilerlediğimize inanıyorum\" dedi.
Eski futbolcularından Makukula ve Iwanski\'ye olan borçlar yüzünden kulübün transfer yasağı bulunduğunu hatırlatan Mergen, \"Bu borçları bir şekilde halletmemiz gerekiyor. Aksi taktirde FIFA\'dan 6 ya da 9 puan silme cezası gelebilir. Ceza endişesi, demoklesin kılıcı gibi tepemizde sallanıyor\" ifdesini kullandı.
Öte yandan pazar günü Boluspor\'u konuk edecek siyah beyazlı ekipte Gabon Milli Takımı\'na çağrılan Axel Meye ve sakat olan Mikic son antrenmanda yer almadı. 


 

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