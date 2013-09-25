Başkan 1.80’i işaret etti, dolar 2 liraya yerleşti

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın 2014’te doların 1.80’i görebileceği açıklamasının ardından dolar kuru 2 lirayı aştı. Yıl sonu enflasyon öngörüsünün yukarı çıkması ile faiz yüzde 7.93’ten yüzde 8.01’e yükseldi. Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne dünkü kapanışa göre 234,20 puanlık düşüşle 76.295,48 puandan başladı. Dolar/TL kuru 2,0050 liraya çıktı.

Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı, döviz kurundaki yükselişin etkisiyle enflasyonun yılsonunda yüzde 6.2-7.4 bandında kalacağını ve TCMB’den kısa vadede faizlerde bir değişiklik beklenmemesi gerektiğini belirterek, TL’deki aşırı değer kaybının geri dönüşünün olacağını ve gelecek yıl sermaye girişlerinin hızlanması halinde dolar/TL’nin 1.80’i görebileceğini söyledi.

Başçı’nın açıklamaları öncesinde 1,9865 seviyelerinde olan dolar/TL, 2 TL’yi aştı. Başçı, 27Ağustos’ta da ‘dolar yılsonunda 1,92 TL’ye iner’ açıklamasının ardından dolar, yine 2 TL’yi görmüştü. Öte yandan, gösterge tahvilin faizi de yüzde 7,93 seviyesinden yüzde 8,01’e yükseldi.

Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi Odası’nın ev sahipliği yaptığı Para Politikaları konferansında Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı şu mesajları verdi:

1.92’de risk yok...

Serbest kura rağmen yılsonu için doların 1.92’nin altında olacağı tahmini yaparken reel efektif döviz kuru göstergesinden faydalandım. Kabaca bugünkü euro/dolar paritesine bakarsan 1.80. Olur mu böyle bir şey. Olma ihtimali var. Gelecek sene sermaye akımları tekrar güçlenirse, para politikası belirliliği sonucunda sermaye akımları tekrar başlarsa ‘Başkan aşırı değerlendi. İhracatçı olarak zor durumdayız. Bir şeyler yap. Bunun 1.80’e gelmesini engelle.’ Böyle bir senaryoyu dışlayamayız. Böyle bir ihtimal var. Olmaz mı? Olmayabilir. O zaman da döndüğü noktada ortalarda bir yerde olur, orta noktalar da 1.92 civarında bir yer. Bu noktadan bakarsak aslında bu konuşmayı yapmak benim için o kadar da riskli değil.

Alarmist değiliz...

Döviz kuru oynaklığı bakımından son dönemde gelişmekte olan ülkelerin oynaklığında bir artış gözleniyor ancak geçmiş türbülanslara göre bu çok önemli seviyede değil. Burada alarmist olmaya hiç gerek yok. Bundan sonra işler daha sakinleşecek ve rayına girecek diye tahmin ediyoruz.

‘Tedirgin olmayın...’

TL’nin son dalgalanmadaki değer kaybı yüzde 10 civarında. Bu da serbest kur rejimi nedeniyle doğal karşılanması gerekiyor. Gelişmeler herhangi bir özel sektör firmasının tedirgin olmasını gerektirecek seviyede değil. Şu ana kadar da değildi bundan sonra da olmayacak diye düşünüyoruz.

Fed etkisi olmaz

FED fiilen tahvil alımlarını azaltmaya başlarsa ve tam olarak dediğini yaparsa piyasaya hiçbir etkisi olmaz. Fed faizlerin seyri ile ilgili bilgiyi de yavaş yavaş paylaşmaya başlıyor. Bu alandaki belirsizlikte de azalmaya başlıyor. Fed tahvil alımını azaltmaya gelecek ay başlayacak mı bu çok önemli değil. Önemli olan artık bunun fiyatlanmış olması.

FED ne kadar net politika mesajı verirse o kadar iyi olacak. Mesajın ne olacağı önemli değil, burada da olumlu gelişmeler geliyor.

‘Enflasyon düşecek’

“İlk tespitimiz enflasyonun düşmeye devam edeceği yönünde” diyen Başçı şöyle devam etti:

“Ondan önce yayımlanması planlanan bir Orta Vadeli Program (OVP) var. OVP’de enflasyonda revizyon görülebilir. Yurtiçi nihai talep ve ihracat ılımlı eğilimlerini korumaktadır.

Dış dengeyle ilgili olarak altın ticareti hariç tutulduğunda cari denge kademeli iyileşmeye devam edecektir.”

İşadamlarına uyarı var

Merkez Bankası Başkanı Başçı, “Hem gelişmiş hem gelişmekte olan ülkelerde büyüme hızları yavaşlıyor” dedi. Erdem Başçı şöyle devam etti:

“Lehman Krizi öncesi gelişmiş ülkelerde ortalama yüzde 2,5 olan büyüme oranlarını yüzde 1’ler seviyesine kadar düştü. Gelişmekte olan ülkelerde de ortalama 8’lerden 4’lere indi. İşadamları bunu bilerek politika yürütmeli. Bu süreç hemen geçecek bir hadise gibi görünmüyor. Gelişmekte olan ülkelerdeki en az aşağı yönlü büyüme revizyonu Türkiye’de görünüyor.”

Yabancılar geri dönüyor!

“Tahvil piyasasında net girişleri yavaş yavaş görüyoruz. Gün gün değişmekle beraber dövizde ortalama bayağı kuvvetli yabancı girişi var” diyen Başçı sözlerine şöyle devam etti:

“Buna rağmen döviz neden düşmüyor diyorsanız firmalarımız hâlâ döviz alıyor. Yabancı satıyor, yerlilerimiz alıyor. Açık pozisyonları var kapatmak istiyorlar. Saygı duyuyoruz.”

Faiz artışı da indirim de yok

Başçı, “Bizden faiz artışı da beklemeyin” dedi. “Peki ya indirim? Yakın planda indirim de beklemeyin” diyen Başçı şu değerlendirmede bulundu:

“Enflasyon düşene kadar bu şekilde sağlam duracağız. O zaman döviz kurları kura muhakkak olumlu yönde tepki verecektir.”

BIST yüzde 0,36 düşüşle kapandı

Gün boyunca yatay bir seyir izleyen BIST endeksi de günü yüzde 0.36 düşüşle 76.529 puandan tamamladı. Piyasaları Başçı’nın açıklamalarını sıra Suriye ile ilgili gelen açıklamalar da etkiledi.

Rusya’nın ABD ile Suriye hakkındaki görüşmelerin yolunda gitmediğini açıklaması piyasalarda tedirginlik yarattı.

‘Analistler yanılıyor’

“Cari açığın finansmanında ciddi bir problem görmeyeceğiz” diyen Erdem Başçı, pek çok analistin burada yanıldığını söyledi.

“Cari açıkta çok sert bir düzeltme için döviz kurları ne kadar değer kaybetmeli diye bir hesap yapıyorlar” diyen Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı konuşmasına şöyle devam etti:

“Bu doğru bir hesap değil. O kadar büyük bir ayarlama olmayacak. Cari açık yavaş ve kademeli şekilde iyileşecek. Peki çok sert bir portföy çıkışı olursa ne yaparız. MB, biriktirdiği rezervlerini dikkatli şekilde kullanır ve döviz kurundaki oynaklığı azaltır. Ani çıkışlara karşı yumuşatıcı bir emniyet sübabımız var.”

Piyasalar güne negatif başladı

Borsa İstanbul 100 (BIST 100) endeksi güne dünkü kapanışa göre 234,20 puanlık düşüşle 76.295,48 puandan başladı. Dolar/TL kuru 2,0050 liraya çıktı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri önceki kapanışa göre yüzde 0,31 oranında değer kaybederken, bankacılık endeksi yüzde 0,43 holding endeksi yüzde 0,35 oranında düşüş kaydetti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, Suriye ile ilgili ABD ve Rusya taraflarından yapılabilecek açıklamaların da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydediyor.

BIST 100 endeksin 76.200 seviyesinin gün içi destek olduğunu ifade eden analistler, 77.000 puanın altında kalındığı sürece satış baskılarının kademeli olarak artabileceğini ve endeksin 75.100 seviyesinin gündeme gelebileceğini tahmin ediyor.

Dolar 2,0050 lira

İstanbul serbest piyasada dolar 2,0050, avro 2,7010 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 2,0000 liradan alınan dolar 2,0050 liradan satılıyor.

2,6970 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 2,7010 lira olarak belirlendi. Önceki kapanışta doların satış fiyatı 2,0010 lira, avronun satış fiyatı ise 2,6990 lira olmuştu.