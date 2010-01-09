Başkan 1.5 aydır ortalarda yok

Nijerya'nın kalp hastası lideri Yar'Adua 1.5 aydır kayıpken, işler yürüsün diye yetkilerini devretmeyince ortalık karıştı. Yaşadığından bile şüphelenen muhalifler ve hukukçular anayasayı ihlal davası açtı.



Afrika’nın, rüşvetin en yaygın olduğu enerji zengini ülkesi Nijerya’da Devlet Başkanı Umaru Yaradua’nın sağlık sorunları yüzünden ortadan kaybolması ülkeyi ‘hasta etti’. 1.5 aydır Suudi Arabistan’da tedavi gören 58 yaşındaki Yar’Adua’nın sağlığıyla ilgili sürekli, ‘iyi, daha iyi, düzelme yolunda’ gibi raporlar gelirken, yetkilerini yardımcısına devretmediği için hiçbir karar onaylanamıyor.



Nijeryalı bir gencin Amsterdam-Detroit uçağına saldırı girişimi yüzünden Nijerya’dan gelen yolculara ‘muhtemel terörist’ muamelemesi yapan ABD ile iletişim kurulamıyor. Angola’daki Afrika Futbol Şampiyonası’nın açılışına bir gün kalmışken, kupaya katılacak milli takımının masrafları bile başkanın imzasını bekliyor. Hal böyleyken kalp hastası Yar’Adua’nın yaşadığından dahi şüpheli olduklarını söyleyen muhalif ler, başkanın yakın zamanda çekilmiş bir video konferansla ülkeye sağ olduğunu göstermesini istedi. İki avukat ve vekil de hastalığına rağmen koltuğunda kalmak için anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında hukuki işlem başlatılmasını istedi. Baro Başkanı Oluwarotimi Akeredolu, “45 gündür ses seda yok. Nerde olduğunu bile bilmiyorum. Herkes kefen sessizliğine büründü. Çok kaygılıyız” dedi. Akeredolu ABD uçağına saldırı girişimiyle yaşananlara atfen de “Başkanımız bile yok. Amerika nasıl garanti vereceğiz” diye sordu.



‘Yiyor, içiyor, oturuyor’



Bu tepkilerina ardından dün Nijerya’nın Suudi Arabistan büyükelçisi Abdullah Aminchi, başkanın iyi olduğunu belirtip “Yiyor içiyor, oturuyor ve sağlıklı bir şekilde yürüyor” açıklaması yaptı.