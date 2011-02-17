-BAŞKALE'DE POLİS ARACI DEVRİLDİ: 5 YARALI BAŞKALE (A.A) - 17.02.2011 - Van'ın Başkale ilçesinde Özel Harekat timlerini taşıyan aracın devrilmesi sonucu, 5 polis hafif yaralandı. Alınan bilgiye göre, Hakkari istikametinden gelen Van Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli polis memurlarını taşıyan araç, Başkale-Hakkari karayolunda Çamlık mevkisinde, yolun kaygan olması nedeniyle devrildi. Kazada, araçta bulunan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 5 polis memuru yaralandı. Başkale Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 1'i ayakta tedavi edildi, 4'ü ise müşahede altına alındı.