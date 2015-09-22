Başkale'de PKK'nın iki saldırısında 24 asker yaralandı

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lılar askeri araçlar geçerken saldırı düzenledi. PKK'lıların yola döşedikleri patlayıcıların kullanıldığı ilk saldırıda 13 asker yaralandı. Hakkari'de gece saatlerinde askeri konvoyu hedef alan ikinci saldırıda ise 11 asker yaralandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Başkale- Hakkari karayolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Çamlık mevkisinde PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcı, gece saat 23.30 sıralarında askeri konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamanın etkisiyle zırhlı araçta bulunan 13 asker yaralandı. Yolda 4 metre genişliğinde çukur açılırken, karayolu ulaşıma kapandı.

Başkale'de patlamanın olduğu yere yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Bebeşin mevkisinde PKK'lılar saat 01.47'de ikinci saldırıyı gerçekleştirdi. Askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lıların yine yola döşedikleri patlayıcıyı infilak ettirmeleri sonucu bu kez 11 asker yaralandı.

İki patlamada da yaralanan askerler olay yerine sevk edilen ambulanslarla önce Başkale Devlet Hastanesi'ne, ardından da helikopterle Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Başkale- Hakkari karayolu patlamada oluşan 4 metre genişliğindeki çukur yüzünden ulaşıma kapandı. Araçlar tarlaların kenarlarında açılan yan yollardan ulaşımlarını güçlükle sağlarken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

Valilik açıklaması

Van Valiliği, gece saatlerinde askeri konvoylara yönelik yapılan saldırılarla ilgili açıklama yaptı. Başkale- Hakkari Karayolu Çamlık mevkisinde 13 kişinin yaralanmasına neden olan patlamanın ardından, gece saat 01.47'de ikinci bir patlamanın daha meydana geldiğini bu patlamada da 11 askerin yaralandığını belirtti.

13 askerin durumu iyi

Dün gece Van Başkale yakınlarında gerçekleştirilen saldırıya hedef olan 13 askerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Van 100. Yıl Hastanesi'nde tedavileri devam eden askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı, yaralılardan birinin ameliyata alındığı kaydedildi.