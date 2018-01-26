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Başkale'de karla mücadele çalışması

Engin ERTÜRK/BAŞKALE, (Van), (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçede karla mücadale çalışması başlattı

26 Ocak 2018 20:14

Engin ERTÜRK/BAŞKALE, (Van), (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışının ardından belediye ekipleri, ilçede karla mücadale çalışması başlattı.
Başkale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından kapanan kırsal mahalle yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, ilçe merkezinde de çalışma başlattı. Belirli noktalarına toplanan kar kütleleri, daha sonra kamyonlara yüklenerek ilçe dışına taşınmaya başlandı. Ekipler, trafiği aksatacak ve tehlike oluşturacak yollarda ise sürekli tuzlama çalışması yapıyor.

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