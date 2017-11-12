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Başkale'de kapalı kasa kamyonette 42 kaçak göçmen yakalandı

VAN, (DHA)- VAN'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giren 42 göçmen, jandarmanın yol kontrolü sırasında kapalı kasa kamyonette yakalandı

12 Kasım 2017 20:05

VAN, (DHA)- VAN\'ın Başkale ilçesinde, yurda kaçak yollarla giren 42 göçmen, jandarmanın yol kontrolü sırasında kapalı kasa kamyonette yakalandı.
Başkale ilçesinde yol  güvenliğini sağlayan jandarma ekipleri tarafından durdurulan kapalı kasa kamyonette 42 kaçak göçmen yakalandı. Van Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, \"Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Başkale ilçesinde yol emniyet kontrol devriyesinde durdurulan, kapalı kasa kamyonette yapılan kontrol neticesinde insani koşullarda taşınmayan 42 kaçak göçmen yakalanmıştır. Olayla ilgili olarak iki organizatör yakalanarak mevcutlu olarak, adli makamlara gönderilmiş olup adli işlemleri devam etmektedir\" denildi.

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